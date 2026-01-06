Habla una de las víctimas del apuñalador de La Magdalena: "Me lo encontré acuchillando en el cuello a mi mujer; creí que nos mataba"

"Cuando entré en casa me lo encontré abalanzado sobre mi mujer y clavándole un cuchillo. Lo agarré de la chaqueta por la espalda y fue cuando intentó apuñalarme a mí, me dio en el hombro y me gritó: ‘A ti te voy a matar’. Logré quitarle el cuchillo y fue cuando llamé a la Policía. Pensé que nos mataba". Con estas palabras relata a LA NUEVA ESPAÑA lo que sucedió en la noche del viernes una de las víctimas del apuñalador de La Magdalena. Fue el hombre, el que se llevó la mejor parte, solo unos tajos en el hombro. Su mujer, sin embargo, sufrió graves lesiones por las que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el HUCA. "Está grave, pero estable. El médico dice que no se teme por su vida", aclara el afectado, que como su mujer compartía vivienda con el agresor, para el que la titular del Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 4 de Avilés decretó ayer el ingreso en prisión provisional. El procesado declaró que no recordaba nada de lo ocurrido.

Tal y como relata la víctima, la pareja y el agresor compartían vivienda desde hace unos tres años. Asegura que nunca habían tenido problemas de convivencia, más allá de pequeñas discusiones, que en la mayoría de casos estaban motivadas porque el ahora encarcelado abusaba del alcohol. "El día de las puñaladas él estaba muy borracho. No sé qué fue lo que pasó, pero gracias a Dios que estaba al lado de casa y justo subí y me encontré esa situación", relata el afectado, al que tuvieron que ponerle varias grapas para cerrarle las heridas del hombro. "Me duele, sobre todo para dormir, pero estoy bien", apostilla.

La que se llevó la peor parte fue su mujer, que permanece hospitalizada en el HUCA. El domingo tuvo que ser operada de urgencia ante las críticas lesiones que había recibido. "Por suerte parece que todo va bien", resopla.

El presunto agresor –"lo sacamos de la calle", apostilla la víctima– fue detenido instantes después de los hechos. Durmió dos noches en los calabozos de Comisaría y en la mañana de ayer pasó a disposición judicial. Afirmó que había consumido muchas drogas en los días previos al ataque y que el sábado había bebido mucho alcohol. Aseguró que, del colocón, no recordaba nada de lo ocurrido. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Avilés, en funciones de guardia, decretó a petición de la Fiscalía la prisión comunicada y sin fianza para el procesado. Las diligencias se han abierto por un delito de lesiones grave con uso de arma. La defensa ha confirmado a este periódico que recurrirá la decisión.