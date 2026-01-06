Los peques de Avilés lucen sus Reyes en la calle: "Los regalos molaron mucho"

Sila García está encantada con su carrito, lleva dentro un bebé reborn. "Me lo trajeron los Reyes", cuenta con una sonrisa. Pero no acaba ahí. "Me trajeron también ropa para el bebé, una caja secreta, un patinete y algo más de la Patrulla canina, ‘Patrulla Canina al centro de mando’", expresa la pequeña, mientras disfruta de sus nuevos juguetes en la plaza Hermanos Orbón. Los pequeños sacaron algunos de sus regalos a la calle porque otros era un poco complicado. Eso le ocurrió a Mateo Carmona, que le regalaron un piano "y pesa mucho para sacarlo".

Los peques lucen sus Reyes en la calle: "Los regalos molaron mucho"

García tiene seis años y su alegría se nota a simple vista, tanto como la de Nela García, su amiga de ocho, que también abrió no pocos regalos: "Un reborn, un carricoche, un furby, una cuna armario, una tablet,...". Ambas lucen sus carritos mientras sus padres toman el vermú en una terraza de la plaza. También está Lucas García, que es hermano de Sila. Tiene diez años y no pudo aguantarse para estrenar su nuevo chandal del Real Oviedo y unos playeros negros que le regalaron los Reyes Magos. "También me trajeron la Play 5 con juegos de fútbol y unas crocs de Rayo McQueen", comenta orgulloso el pequeño aficionado al fútbol.

Al tiempo, en la plaza Pedro Menéndez. Los hermanos Carmona, Mateo y Daniela, también desbordan felicidad. Mateo tiene siete años y confirma lo que expresa su rostro: "Los regalos molan mucho". "Me regalaron un piano con soporte y todo, está muy bien y este juego que sirve para hacer figuras,...", relata mientras muestra la caja de plástico cargada de pequeñas piezas de colores para construir lo que le deje su imaginación. A su lado, su hermana Daniela, de diez años, sacó a la calle un carricoche que le regalaron los Reyes Magos el pasado año y en el que transporta a su nueva muñeca. "También me trajeron ropa para los bebés de juguete, colonia y un reloj despertador", explica la pequeña tras un paseo en familia.

La mañana de Reyes Magos es el momento de sacar los nuevos juguetes a la calle, para enseñarlos y disfrutar de ellos como la pequeña que circulaba con un scooter de color rosa por Rivero u otros dos niños que hacían derrapes con sus nuevos patinetes –"de solo dos ruedas", decían ambos– en el entronque del Parche con la calle La Fruta. "Vamos, que hay que ir a comer a casa de los güelos a llevar los regalos", les decía su padre para mantener viva otra tradición del día 6 de enero, que es la de visitar casas familiares por si acaso dejaron algo los Reyes Magos. n