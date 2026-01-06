La propuesta de convenio de la dirección de Saint-Gobain cosecha otro rechazo: el del SOMA

La propuesta de convenio colectivo que presentó la dirección de Saint-Gobain el pasado 23 de diciembre la recibieron y la firmaron las secciones sindicales de CC OO y de SOMA-FITAG-UGT. Esa propuesta supone, entre otras cosas, una subida salarial de un 1 por ciento en cinco años y una bajada del porcentaje de plan de pensiones del 3 al 1 por ciento.

La sección sindical de SOMA-FITAG-UGT se reunió ayer por la mañana y acordó que no aceptaba la propuesta de convenio que presentó la empresa, una propuesta asociada a la construcción del nuevo horno float. Esta posición fue la que el pasado viernes CC OO también había defendido. Entonces dijo que en la próxima asamblea –la de mañana día 7– iban a proponer que la propuesta de la compañía ni siquiera se votase (la última asamblea que se se celebró a cuenta de la negociación del convenio había determinado, entre otras cosas, que no se podían aceptar subidas salariales por debajo del IPC).