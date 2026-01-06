Roscones para endulzar el día de Reyes a los pacientes del Hospital San Agustín: "Son artesanos y aptos para todos"
El reciente "fichaje" de un confitero para la cocina anima al jefe del servicio a poner en marcha esta singular iniciativa: "Me pareció interesante poder ofrecer el dulce a los hospitalizados"
El Hospital San Agustín de Avilés no se quedó sin celebrar el día de Reyes, pues sus pacientes pudieron endulzar su día con "un postre especial del día de Reyes", según explicó el jefe de cocina del Borja Martín, quien lleva 10 años trabajando allí.
Todos los ingresados en el HUSA pudieron probar un mini Roscón de Reyes "artesano, hecho aquí y ahora", comentó Martín. Desde las 7 de la mañana todo el equipo de cocina se puso manos a la obra para preparar "400 roscones, aunque alguno sobrará", afirmó.
La idea surgió cuando Borja Martín incorporó a su plantilla al cocinero Alejandro Saiz. "Hace tres meses le entrevisté y vi en su currículum que tuvo un obrador, así que me pareció algo interesante para poder preparar este dulce para todos los pacientes del hospital", contó.
Los mini Roscones no tenían nada de especial con respecto al que se puede comprar en una confitería de toda la vida: "Todos son de pan de brioche, pero hay dos tipos. Uno es el roscón tradicional, con relleno de trufa de chocolate y nata, fruta escarchada y azúcar por encima, mientras que el otro es solo el bollo para los diabéticos", explicó el jefe de cocina del hospital: "Todos podrán probarlo".
A pesar de estar ingresados en estas fechas tan señaladas, los pacientes pudieron disfrutar de una de las tradiciones más dulces del país. Para ello, los cocineros empezaron a preparar los Roscones desde una semana atrás: "Preparamos la masa ya moldeada la semana pasada y la congelamos. Este martes lo que hicimos fue fermentarla y cocerla, llevamos 5 horas cocinando", decía Borja Martín al mediodía.
Los dulces cuentan con "la figurita de uno de los Reyes Magos, una "faba" y una tarjetita leyenda del Roscón", apuntó el cocinero. Además, ellos mismos prepararon para el personal un roscón más grande y así poder celebrar este día tan "mágico" todos juntos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal
- Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
- Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara 'por el mal estado del firme
- Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante
- Anuncian cortes de agua en estos dos barrios de Avilés que afectarán a más de 300 hogares (y durarán 6 horas)
- Estos son los horarios definitivos de todas las cabalgatas de Avilés, Castrillón y Corvera
- Tekilazo' en Avilés, mucho ambiente en Castrillón y Corvera, alguna intoxicación etílica y quejas por ruidos: así fue la Nochevieja en la comarca