Cuatro jugadoras del Knight, en la selección asturiana
Castrillón tendrá una amplia representación en el próximo campeonato nacional de selecciones autonómicas de hockey en línea. Carla Álvarez, Inés Alonso, Huma del Valle, Noelia Fernández -en la imagen-, han sido preseleccionadas para esta cita. Las cuatro pertenecen al Knights Castrillón, club ubicado en Salinas, siendo el equipo que más jugadoras aporta a la selección. El torneo se disputará el próximo fin de semana en Mieres.
