"Éxito" de la cabalgata exprés: "Adelantar la hora nos libró de la lluvia"

El adelanto horario de la cabalgata "fue un acierto" porque libró a los avilesinos de un gran chaparrón, que coincidió casi al tiempo del lanzamiento de los fuegos artificiales que pusieron el broche de oro al pasacalles. Este año sí hubo consenso y satisfacción con la fiesta del 5 enero en Avilés, tras un desfile, el del año pasado, que suscitó numerosas críticas, centradas fundamentalmente en la gestión de la entonces concejal de Festejos, Sara Retuero (del sector Podemos de Cambia Avilés). Precisamente, esa gestión acabó por romper el gobierno local el pasado febrero.

El simple hecho de adelantar una hora el desfile de los Reyes Magos fue aplaudido por el tejido asociativo de la ciudad y también por el PP. Su portavoz, Esther Llamazares, valoró "positivamente" ese cambio de última hora por la previsión meteorológica. De todas maneras, dejó claro que lo "verdaderamente importante es que los niños pudieron disfrutar de la cabalgata". "Analizar el resultado de la cabalgata le corresponde a los ciudadanos, que tienen opiniones para todos los gustos y que es importante tener en cuenta siempre", indicó la portavoz popular que dejó claro, pese a reconocer el éxito del adelanto horario, la "cabalgata de Avilés está lejos del nivel que merece la ciudad".

Su homóloga de Vox, Arancha Martínez Riola, destacó que la cabalgata estuvo "mejor" que la del año pasado –"que tampoco constituye ningún mérito"– "aunque tuvo una duración cortísima, las carrozas son muy mejorables porque no inspiran Navidad y son demasiado modernas". Pese a las críticas, la portavoz de Vox que sí valoró positivamente los fuegos artificiales que cerraron la cabalgata en El Parche.

En líneas generales, el movimiento vecinal aplaudió el desarrollo de la visita de los Reyes Magos a la ciudad. Así, Pilar Rodríguez, presidenta de la asociación "Pedro Menéndez" tildó de "genial" el desfile: "Se adelantaron al mal tiempo y los niños pudieron verla que al final es lo que interesa, la salida fue puntual y sin espacios en blanco".

Su homólogo de la asociación de Versalles "Marcos del Torniello", Antonio Gil, destacó "el acierto" de adelantar el horario "porque si no, nos habría cogido la lluvia". "La duración de la cabalgata fue más correcta y los comentarios de la gente es que fue mejor que otros años", señaló el dirigente vecinal. El portavoz de "La Xunta" de La Carriona, Francisco Mora, se limitó a celebrar la "buena idea" de cambiar el horario, cuestión en la que incidió también Alberto Velasco, que es el presidente de la entidad vecinal de Valliniello: "Aunque es una pena que se haya acortado el recorrido, viendo cómo evolucionó el tiempo, creo que fue un acierto y que los niños pudieron disfrutar la cabalgata".

Pili Navarro, que es la presidenta de la asociación de vecinos "Santa Bárbara" de Llaranes destacó que la cabalgata fue más fluida que en otras ocasiones. "Me gustó aunque eché de menos más participación entre las carrozas de los Reyes Magos", señaló la dirigente vecinal. También se refirió a la cabalgata el portavoz de la asociación del Alto Vidriero, Xosé Francés Rodríguez, criticó que el pasacalles de los Reyes Magos por Avilés "lleva más presupuesto que el destinado a el Alto Vidriero".