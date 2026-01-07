Festejos cifra en más de 100.000 los participantes en los actos navideños de Avilés

Festejos saca pecho de las actividades navideñas en Avilés. El Ayuntamiento cifra en más de 100.000 los participantes en los numerosos actos programados entre el 5 de diciembre y ayer, 7 de enero. El encendido del alumbrado, el recinto NAvilés, la exposición de belenes o la cabalgata fueron las propuestas que más público congregaron. "A nosotros nos corresponde organizar y planificar las fiestas pero, sobre todo, lo que necesitamos es que haya una gran participación del público, y en esta edición de la Navidad la hemos tenido", destaca la concejala Yolanda Alonso.

Precisamente, ésta es la primera Navidad del mandato que organiza Alonso. Hasta el pasado febrero, el área de Festejos recaía sobre la concejala Sara Retuerto, del ala de Podemos dentro de Cambia Avilés. Su cuestionada organización de los festejos, con un alumbrado que llegó sobre la bocina y que fue muy criticado por vecinos y comerciantes, como también lo fue la cabalgata o las fiestas de San Agustín, hizo que el pasado mes de febrero, la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, retirase las competencias de Festejos a Retuerto. Este movimiento terminó por romper el gobierno, que perdió la mayoría ante la salida de Retuerto y su compañero en Podemos, David García.

Desde entonces Festejos ha recaído en la concejala Yolanda Alonso. La organización navideña de este año, tal y como reflejaron distintas voces a través de este periódico el último mes, ha gustado en la ciudad. El alumbrado navideño fue tildado de éxito, tanto por los comerciantes de la ciudad como por los ciudadanos. Algo similar a la cabalgata, que el Ayuntamiento decidió adelantar una hora y "agilizar" para evitar el temporal. Ambas decisiones fueron aplaudidas por los vecinos.

El Consistorio destaca de esta edición navideña la alta participación ciudadana. Según cifras de Festejos, por el recinto Navilés, que estuvo abierto del 5 de diciembre hasta ayer, pasaron más de 30.000 personas. Otro de los grandes éxitos de La Exposición fue la casa de Papá Noél, que contó con más de 6.000 visitantes entre el 6 y el 24 de diciembre y el tren navideño, en el que viajaron más de 5.000 personas. "Todas las actividades tuvieron mucha participación, especialmente las pensadas para niños", destacó Alonso.

Otro de los "hits" de esta Navidad fue la exposición de belenes. Según cifras oficiales, sumaron 15.645 visitantes. Cabe destacar que el Ayuntamiento apostó por un cambio de emplazamiento para la muestra, que este año se celebró en los bajos del palacio de Camposagrado.

También fue de "estreno" la fiesta de Nochevieja en el pabellón de La Magdalena, que contó con más de 3.000 asistentes. "Todos los mensajes que nos han llegado han sido de agradecer esa ubicación mucho más cómoda y un recinto muy pensado para esos eventos", asegura la edil.

El colofón fue la cabalgata, que según los datos del Ayuntamiento fue seguida por más de 20.000 personas: 16.000 en las calles y 4.000 en El Parche. A esto hay que sumar actividades como el concierto de Año Nuevo o la San Silvestre. n