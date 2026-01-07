Mavea monta una escuela naturalista para escolares de Primaria y Secundaria

El grupo Mavea ha impulsado una nueva actividad, se trata de la escuela naturalista, que se centra en un programa educativo pensado para escolares de Primaria y Secundaria en grupos diferenciados y con el fin de despertar su interés en el respeto por la naturaleza y su biodiversidad. Los participantes asistirán a un taller semanal de una hora y media de duración, que se complementará con varias salidas de campo a lo largo del año. Estas excursiones permitirán a los pequeños aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real y observar de cerca la fauna y flora local. El calendario de actividades se divide en dos periodos: el primero de febrero a junio y el segundo de septiembre a diciembre. Mavea ha limitado el aforo a un máximo de 15 plazas por grupo. Como reclamo, la actividad será gratuita hasta el verano.