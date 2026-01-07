El musical "Sonrisas y lágrimas" suma una nueva función en su pase por el teatro Palacio Valdés de Avilés tras la venta (meteórica) de entradas

"Sonrisas y lágrimas", el musical que se centra en el encuentro entre la novicia Maria Rainer y la familia Von Trapp –un montón de hijos y un padre viudo de usos imperiales– durante los años de la anexión de Austria por parte de los nazis, suba a cinco sus funciones en el teatro Palacio Valdés entre los días 6 y 8 del próximo mes de febrero.

Iban a ser cuatro, pero la rapidez con que se está desarrollando la venta de localidades ha hecho que la productora –Theatre Properties– amplíe su presencia en el teatro Palacio Valdés, un escenario que, por otra parte, conoce tan bien como para haber presentado en él "Peter", "Romeo y Julieta" y, últimamente, "Tarzán, el musical".

Así que la primera de las funciones será el viernes 6 de febrero (20.00 horas). El sábado día 7, las representaciones serán a las 17.00 y a las 20.00 horas. La nueva función es las de las 17.00 del domingo día 8. La despedida del elenco que encabeza Silvia Villaú –es la directora creativa y la protagonista titular– será a las 20.00 horas. De este modo, el teatro avilesino se consolida como escenario proclive para el género musical (la zarzuela queda para higos y brevas).

El teatro Palacio Valdés se abre a la programación habitual este próximo viernes día 9 (20.00 horas) con la representación de "Música para Hitler", un drama escrito por Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano. Se trata de un espectáculo que protagonizan Carlos Hipólito, Kiti Mánver y Dani Muriel. Los dos primeros representan al matrimonio de Casals, mientras que Muriel hace de un mando nazi que tiene el encargo de llevar al músico delante del dictador alemán. El día 10, a la misma hora, está prevista la segunda función.