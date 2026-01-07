Organizan un torneo de pádel solidario con "El Ángel de Javi"

La Hermandad de la Santa Cruz organiza un nuevo evento solidario el próximo 25 de enero. Será en el Real Club de Tenis Avilés, donde se disputará el torneo de pádel solidario "El Ángel de Javi", una iniciativa que busca dar visibilidad y apoyo económico a la investigación de enfermedades raras como la que sufre el pequeño Javi Gómez. La competición se desarrollará bajo la modalidad de formato americano. Los interesados en participar deberán inscribirse a través del número de WhatsApp 605546789, con un coste de 22 € por persona. Las plazas son limitadas. Las personas que deseen colaborar con la causa pero no puedan participar en el torneo, tienen a su disposición una "fila 0" para realizar donaciones a través de bizum o bien a través de una transferencia bancaria al número ES22 3035 0366 27 3660014761.