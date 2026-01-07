Los trabajadores de Saint-Gobain rechazan la propuesta de convenio que preveía pérdidas salariales en Avilés

En torno a un centenar de trabajadores de Saint-Gobain –la plantilla de la fábrica avilesina supera las trescientas personas– participó ayer en las dos asambleas generales que convocaron los representantes sindicales en la fábrica de La Maruca para discutir la propuesta de la empresa: un 1 por ciento de subida durante cinco años y una caída de la cotización del plan de pensiones del 3 al 1 por ciento, entre otras cosas; todo esto, además, para garantizar la construcción de un nuevo horno float en las instalaciones fabriles en Avilés.

Ese centenar de trabajadores lo que hizo fue rechazar de manera absoluta esta propuesta de convenio colectivo, la que la dirección había presentado el día 23 de diciembre. Y, además, marcó el camino que los negociadores tienen que seguir en la próxima reunión de la mesa del convenio: una plataforma común y un límite por debajo: no perder poder adquisitivo, es decir, que la subida salarial no esté por debajo del IPC.

El resultado más evidente de las asambleas de ayer es que se suspendió el reférendum que se iba a celebrar mañana viernes y esto fue así porque las asambleas parciales –las de las secciones sindicales de Comisiones Obreras y SOMA-FITAG-UGT–habían obligado a los negociadores a rechazar de plano la posibilidad de votar un principio de acuerdo que ponía en un 13 por ciento el nivel de pérdidas salariales de los trabajadores avilesinos para los próximos cinco años (ese es el período previsto del nuevo acuerdo regulador en el complejo fabril).

La propuesta

La negociación del convenio colectivo de Saint-Gobain se ha desarrollado en esta ocasión de manera singular: ha sido la empresa la que denunció la vigencia del convenio, ha incluido en ella a los trabajadores del departamento de Sekurit, pese a que no hay ninguno en Avilés desde que la multinacional cerró la fábrica de parabrisas.

Se da la circunstancia de que Saint-Gobain ha iniciado el año con dos sociedades nuevas dedicadas a la fabricación de vidrio: Glass, por un lado, y Sekurit, por otro. La primera se limita a La Maruca, mientras que la segunda, se queda en Tarragona.

A esto se suman varias reuniones "informales" previas a la convocatoria oficial de la mesa negociadora. Ahí, en ellas, es donde salió el recorte salarial de un "20 por ciento" para garantizar la inversión del horno float, en sus horas más bajas desde que este pasado verano sufrió dos averías que dejó parada la producción de Avilés por semanas.

Reuniones

Los negociadores se han visto en seis ocasiones y en ese tiempo, denunciaron los trabajadores en las asambleas, no ha habido una posición común en la mesa (lo que se llama plataforma). Esto queda para la semana que viene.

Por el momento, únicamente la empresa y el sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) ha puesto sobre la mesa sendas propuestas de negociación. n