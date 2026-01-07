A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias

La Pradera Campanal, el emblemático restaurante de Santolaya (Gozón) está a la venta. Su propietario, José Indalecio Viña, se jubiló a finales del pasado mes de octubre y decidió cerrar las puertas de este negocio abierto en 1978. El local, situado a escasos tres kilómetros de Luanco, está a la venta por 1.850.000 euros aunque la propiedad no descarta tampoco recurrir al alquiler de un negocio que ha acogido innumerables banquetes y con el paso del tiempo se convirtió en un referente no solo en Gozón, sino también en la comarca avilesina.

"Hubo mucho más que bodas, comuniones, bautizos y cualquier reunión familiar, aniversarios de asociaciones y convenciones se hacían en nuestro local", señala orgulloso Viña, que defiende el trato familiar que siempre ha tenido con su clientela, muchos de ellos vecinos de Gozón. "Desde que cerramos hay personas con mucho cariño que me preguntan que ahora dónde van a ir a comer si tienen que organizar grandes eventos", explica el propietario de La Pradera-Campanal, que desde sus inicios ha defendido la cocina tradicional asturiana "adaptada a los tiempos". "Siempre echamos la sidra como la hay que echar, sin tapones...", añade José Indalecio Viña.

El restaurante fue levantado en una finca de la familia, que ya disponía de otro negocio hostelero en la capital gozoniega. "Soy la segunda generación de hosteleros en mi casa", expresa Viña, que desde que dejó de estar detrás de la barra y organizar eventos para cientos de personas siente "tristeza y a la vez satisfacción". "Siento tristeza porque me recuerda a mi padre y a mi madre, a toda una vida entera dedicada a la hostelería, y por otro lado siento satisfacción porque puede pasar tiempo con mi familia, con la mujer, con los nietos y viviendo el día a día, sábados y domingos libres...", apunta el hostelero.

Su hijo, Sergio Viña, decidió no continuar adelante con el negocio familiar, de ahí que la opción sea la venta del emblemático restaurante. El hijo relata además que el cierre del negocio a finales de octubre debió pasar desapercibido dado que aún han recibido llamadas en los últimos meses con vistas a organizar diferentes banquetes. "Nos llamaron también para la fiesta de Nochevieja", cuenta José Indalecio Viña, que recuerda además que hubo una temporada hace más de una década que el bar estuvo alquilado durante un tiempo al cocinero Koldo Miranda.