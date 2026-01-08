Alusín Solar y Táctica desarrollarán una máquina que producirá agua caliente a coste cero para la industria

El Principado de Asturias, a través de la agencia Sekuens, está detrás del proyecto Mix-PTH que promueve la alianza establecida entre la metalúrgica Alusín Solar y la ingeniería Táctica Desarrollo Industrial –a cuyo frente está José Luis Suárez–, que es proveedor de servicios de la empresa avilesina desde que se fundó la primera de las dos sociedades.

"Estar detrás" significa que la administración regional ha concedido una subvención de más de 51.000 euros –lo ha hecho este pasado día 31– para desarrollar una máquina que, "utilizando el sol" va "a producir agua caliente a coste cero". Esto significa que "se van a optimizar bombas de calor para conseguir líquidos calientes que se van a utilizar en secaderos de pieles, de alimentación, de madera y cerámica", destacó Javier Fernández-Font, que es el director general de Alusín Solar y de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la patronal del sector.

Explican en Alusín que la transición hacia la neutralidad de carbono "exige una reducción significativa de las emisiones derivadas de la combustión empleada en el suministro de calor de proceso", es decir, precisa "dejar a un lado o reducir completamente" el gasto de combustibles de hidrocarburos.

El agua caliente industrial es un producto comercial con usos particularmente señalados en la industria alimentaria (la pasteurización, esterilización...), pero también en la limpieza industrial, en la industria textil (planchado), en la metalúrgica (decapado). Además, puede ser fuente de generación de energía transformando esa agua en vapor.

En este contexto, la energía solar se presenta como una alternativa clave: se basa en una fuente "renovable, abundante, gratis y ampliamente disponible", apuntó Fernández-Font.

O sea, Alusín Solar y Táctica van a desarrollar –de aquí a finales del próximo año 2027–un proyecto que tiene que convertirse en una máquina cuyos cálculos los servirá la ingeniería mientras que su manufactura está previsto que se desarrolle en los talleres con los que la compañía que dirige Fernández-Font cuenta en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA). Además de reducir las emisiones de gases contaminantes, la tecnología desarrollada va a mejorar la eficiencia energética global y disminuir la dependencia de combustibles fósiles, según empujan las directivas de la Agenda 2030 de la Unión Europea (UE).

Y esto es así porque la máquina que proyectan Alusín y Táctica "es de carácter modular y se basa en una captación solar híbrida que permite proporcionar, según las necesidades, vapor de agua o aire a alta temperatura para su uso en procesos industriales". El mercado de estas máquinas, señala Fernández-Font, es tan amplio como para desarrollar a lo largo de este próximo año y medio. "Es un proyecto de largo recorrido para lo que es costumbre entre nosotros", destaca el director general de la compañía.

Dice Fernández-Font que la necesidad de transformar "el modelo actual de obtención de energía térmica en la industria abre nuevas oportunidades para la investigación y el desarrollo de tecnologías de bombas de calor, especialmente cuando se integran con fuentes de energía renovables y sostenibles como la solar". En este sentido, reconoce, se ha identificado "un elevado potencial en el desarrollo de bombas de calor innovadoras hibridadas con energía solar, capaces de utilizar un fluido a baja temperatura como fuente térmica y, mediante un ciclo termodinámico adecuado, elevar el nivel térmico del refrigerante hasta alcanzar temperaturas útiles para procesos industriales".

Proyectos subvencionados

La consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, concedió 5,5 millones para apoyar el desarrollo de 88 proyectos de I+D+i impulsados por otras tantas empresas asturianas, muchos de ellos vinculados a la aplicación y usos de la Inteligencia Artificial (IA), el mantenimiento predictivo o el aprendizaje profundo (deep learning).

El capital concedido procede del propio presupuesto de la Agencia Sekuens y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Las actuaciones subvencionadas las han promovido 86 empresas y movilizarán 14,7 millones de inversión privada. Esto supone que por cada euro de aportación pública se van a impulsar cerca de tres de inversión en pymes y grandes empresas, lo que pone de manifiesto la capacidad tractora de estas ayudas en la innovación del tejido productivo regional.

La convocatoria tiene como objetivo impulsar proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad alineados con las prioridades de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente S3, que busca mejorar la competitividad y la diversificación económica de Asturias.