Luanco prepara un impresionante programa de actos para la celebración del 250º aniversario del Socorro: un mes de actividades

Luanco ha tirado la casa por la venta para celebrar el 250.º aniversario del milagro del Cristo del Socorro, que rememora la leyenda de que la imagen luanquina "salvó" de morir ahogados a unos doscientos marineros tras una galerna el 5 de febrero de 1776. Habrá actividades culturales, religiosas y lúdicas durante un mes, desde el 14 de enero hasta el 14 de febrero, con una variada programación coordinada entre el Ayuntamiento de Gozón, la parroquia de Luanco y la asociación "Luanco recuperación de tradiciones", que se encarga del tradicional concurso de canción marinera en los chigres.

La jornada inaugural, la del miércoles 14, contará con una misa de Acción de gracias en recuerdo de otro suceso similar al recordado en 1776. Ocurrió en enero de 1877 y tras otra galerna, cuatro lanchas que iban al besugo y tras luchar con la tempestad consiguieron arribar a los puertos de Gijón y Tazones.

Una exposición de fotografías de procesiones históricas del Socorro permanecerá en el Museo Marítimo, donde también dos historiadores gozoniegos, Ignacio Pando y Carlos García Pola, interpretarán la obra del pintor Jesús Soria, de 1909, y titulada "La galerna o El milagro". El Museo luanquín contará también con una maqueta del Luanco del siglo XVIII.

La iglesia de Luanco acogerá varios conciertos de un dúo de cuerda y otro lírico, entre otros, y el día de la primera novena, el 24, se bajará el Cristo del Socorro del altar mayor del templo "por primera vez sin ser a puerta cerrada" con el fin de que la feligresía pueda acercase a la imagen. En la misa del domingo día 8, regresarán el Cristo de nuevo a su lugar al finalizar una homilía en la que participará el coro "El León de Oro".

La procesión del día 5 sufrirá algún cambio. Comenzará en la plaza del Ayuntamiento en dirección a la iglesia. Allí, habrá una lectura que rememorará los sucesos del 5 de febrero de 1776 como previa a la misa. Esa homilía contará con la participación del cardenal luanquín Ángel Fernández Artime y el arzobispo, Jesús Sanz Montes. La procesión religiosa partirá a continuación con principio y final en el templo de Santa María de Luanco.

La parte religiosa de las fiestas del Socorro complementa a la lúdica, que se desarrollará sobre todo a partir del 25 de enero, cuando José Francisco Suárez Fernández "Pichi" lea su pregón en el salón de actos del instituto antes de una actuación de un coro de la familia de "El León de Oro".

Como manda la tradición, habrá cross infantil del Socorro el día 1 de febrero y verbenas musicales durante las noches del 4, 6 y 7 de ese mismo mes, sin olvidarse de los cantares de chigre que a falta de confirmación oficial prevén comenzar el día 1 para llenar varios negocios hosteleros de habaneras y canción marinera. También regresarán por el Socorro el desfile de cabezudos, las gaitas de la banda "Cabu Peñes" y la popular misa del Socorrín, del 6 de febrero, en la que se recuerda a los marineros fallecidos en la mar.

Y como en toda fiesta, habrá también fuegos artificiales en la noche del 4 de febrero a las 23.00 horas, en la previa del día grande de unas celebraciones que cumplen este 2026 sus primeros 250 años de vida y lo hacen por todo lo alto.