El PP denuncia que el centro de salud de Sabugo es "un caos"

"El centro de salud de Sabugo está sumido en el caos, la situación es crítica". Así lo denuncia la diputada regional del Partido Popular Pilar Fernández Pardo, quien asegura que, actualmente, de los once médicos que debería tener en plantilla el centro "solo están prestando asistencia tres". Se da la circunstancia de que el de Sabugo es el centro de salud con más cartillas de Avilés, 11.000 según las cifras del PP.

Además de una deficiente atención sanitaria, el PP asegura que esta situación también está afectando al personal no sanitario del centro. "El personal de recepción soporta altos niveles de estrés, e incluso llegan a sufrir ataques de ansiedad debido a la presión que ejerce la gran afluencia de pacientes", asegura Fernández Pardo, que agrega: "No es la primera vez que pedimos que se cubra la plantilla de Sabugo. Urge garantizar la asistencia sanitaria a los pacientes, sobre todo en la situación actual de epidemia de gripe".

"Exigimos a la consejera de Salud que cubra inmediatamente estas plazas. La asistencia sanitaria que están recibiendo los vecinos de Avilés está muy por debajo de sus necesidades. Los asturianos merecen una asistencia sanitaria de calidad y en estos momentos los vecinos de Avilés no la están recibiendo", concluye Fernández Pardo.

El pasado noviembre, facultativos del área sanitaria III denunciaron a través de este periódico que una de cada cuatro plazas de médico de atención primaria estaban sin cubrir.