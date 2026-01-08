Primer 'bolardazo' del año en Avilés: un camión de reparto se estrella contra el pivote que regula el paso en Emile Robin
Las paradas de autobús de la avenida de Los Telares y Pedro Menéndez han sido desplazadas a Pruneda
C. J.
Otro "bolardazo" en el parque del Muelle de Avilés, el primero de 2026, ha causado serios daños a un camión de reparto que impactó contra el pivote que regula el paso de vehículos al área semipeatonal de la calle Emile Robin.
La víctima en esta ocasión del bolardo contra el que ya han impactado más de cincuenta coches desde que se puso en funcionamiento en 2021 ha sido el conductor de un transporte de poductos lácteos que chocó contra el pivote generando un importante destrozo
Este último incidente ha obligado a cambiar las paradas de autobus de la avenida de los Telares y Pedro Menéndez hasta que se complete la reparación.
Además del susto para el conductor, los usuarios del transporte público han mostrado su disgusto por las molestias derivadas de esta situación, pues muchos de ellos no habían sido informados y seguían esperando en las paradas de rigor del autobús, cuando está ha sido desplazada a Pruneda.
Asimismo, el acceso a la zona se ha habilitado desde la calle la Estación, para continuar con el paso de vehículos de reparto y autorizados en esta zona del casco histórico.
Al menos dos patrullas de Policía Local permanecen regulando el tráfico.
A priori, "un despiste como tantos otros", está en el origen de este último sobresalto en la circulación.
