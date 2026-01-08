El Principado reparará la carretera de El Pielgo a Cabezonera, en Gozón
La actuación ha sido adjudicada por 465.697 euros y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses
El Principado reparará la carretera que une Cabezonera y El Pielgo, la GO-5, en Gozón. La consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, por 465.697 euros.
La reparación de esta vía es muy demandada por los vecinos, ya que actualmente presenta múltiples deficiencias en su trazado debido a importantes deficiencias a causa del paso de vehículos agrícolas y ganaderos. La actuación planteada por el Principado incluye la mejora del firme, del sistema de drenaje, así como la renovación de la señalética y de los elementos de seguridad.
Esta actuación se enmarca en el programa de conservación, mantenimiento y mejora que el Gobierno de Asturias desarrolla en todo el territorio. El Ejecutivo tiene ya en marcha otras obras en Gozón, como la mejora de los accesos a Luanco mediante la ejecución de nuevas glorietas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal
- Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
- Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara 'por el mal estado del firme
- Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante
- Anuncian cortes de agua en estos dos barrios de Avilés que afectarán a más de 300 hogares (y durarán 6 horas)