El Principado reparará la carretera de El Pielgo a Cabezonera, en Gozón

El Principado reparará la carretera que une Cabezonera y El Pielgo, la GO-5, en Gozón. La consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, por 465.697 euros.

La reparación de esta vía es muy demandada por los vecinos, ya que actualmente presenta múltiples deficiencias en su trazado debido a importantes deficiencias a causa del paso de vehículos agrícolas y ganaderos. La actuación planteada por el Principado incluye la mejora del firme, del sistema de drenaje, así como la renovación de la señalética y de los elementos de seguridad.

Esta actuación se enmarca en el programa de conservación, mantenimiento y mejora que el Gobierno de Asturias desarrolla en todo el territorio. El Ejecutivo tiene ya en marcha otras obras en Gozón, como la mejora de los accesos a Luanco mediante la ejecución de nuevas glorietas.