Quejas por la suspensión del comedor en la escuelina "El Ñeru" de Illas
Urgen a Educación que restituya el servicio para garantizar la salud de los niños y la conciliación
I. G.
Las familias de la escuelina de Illas, que recibe el nombre de "El Ñeru", han denunciado que el centro educativo para niños de hasta tres años se ha quedado sin servicio de comedor para sus ocho usuarios. "Esta medida afecta de forma directa a la conciliación familiar y laboral, que es una de las finalidades de este servicio", señalan las familias en un comunicado. Según un texto remitido por las familias, la consejería de Educación les ha planteado dos alternativas: reducir la asistencia a media jornada o bien aportar comida desde casa mediante el uso de tápers u otros medios. Sobre la primera opción, los familiares afirman que "deja sin cobertura el objetivo de conciliación". Sobre la segunda, señalan que "es una medida que incrementa los riesgos asociados a intolerancias y alergias, conservación a temperatura inadecuada y otros riesgos higiénico-sanitarios difíciles de garantizar de forma homogénea". Por esas razones, urgen a Educación que ofrezca una alternativa segura, compatible con la conciliación y adecuada a la edad del alumnado para evitar así medidas que, a su juicio, suponen una reducción del servicio o un traslado del riesgo sanitario a los hogares.
El colectivo de padres y madres entiende que una escuelina sin comedor "convierte un servicio pensado para conciliar en un recurso parcial y, además, traslada a las familias y a las educadoras una responsabilidad sanitaria que no debería recaer en ellas, especialmente cuando hablamos de alimentación infantil y gestión de alérgenos". Estas familias insisten en que su reclamación "no es un privilegio", es más remarcan que su solicitud busca garantizar un servicio básico que permite trabajar y que protege la salud de los menores "como se venía haciendo hasta ahora".
