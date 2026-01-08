Un torneo de pádel solidario en Avilés por "El Ángel de Javi"
Todo lo recaudado se destinará al apoyo de la investigación de las enfermedades NEDAMSS
La Hermandad de la Santa Cruz presentó ayer un nuevo evento solidario que se celebrará el próximo domingo 25 de enero en el Real Club de Tenis Avilés. Se trata de un torneo de pádel benéfico a favor de "El Ángel de Javi" y que se desarrollará bajo la modalidad formato americano. Las inscripciones son limitadas y todos los interesados en participar y así aportar su granito de arena deberán inscribirse a través de WhatsApp con un mensaje al número de teléfono 605 546 789. El precio es de 22 euros por persona y, además de la participación, incluye una hamburguesa y una bebida al finalizar el evento. Todo lo recaudado se destinará a apoyar la investigación de las enfermedades ultra raras NEDAMSS. Para aquellos que por cualquier razón no puedan participar en el torneo, también es posible colaborar con la causa a través de la donación especial "Fila 0", a través de Bizum al 10386 o con una transferencia bancaria al número ES22 3035 0366 27 3660014761.
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- El mejor roscón de Reyes artesano de Asturias se elabora y se come en... una pequeña pastelería de Castrillón
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal
- Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
- Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara 'por el mal estado del firme
- Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante
- Anuncian cortes de agua en estos dos barrios de Avilés que afectarán a más de 300 hogares (y durarán 6 horas)