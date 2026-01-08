El tiempo no acompañó en el último día del recinto "NAvilés, Ciudad de la Navidad", que cerró ayer sus puertas tras un mes de actividad llena de "diversión y entretenimiento". Además del tradicional mercadillo navideño en Las Meanas , la pista de La Exposición acogió un gran repertorio de actividades y atracciones preparadas para que los más pequeños, y no tan pequeños, pudieran disfrutar de grandes momentos junto a los suyos. Los avilesinos estuvieron de acuerdo en que este año el recinto "fue precioso", tal y como aseguró Paula Cueto, quien ayer se encontraba con su hijo Daniel González en la pista de hielo por última vez. Una pista que "este año fue mucho mejor porque es de hielo de verdad, no como otros que fue de plástico", aseguró el pequeño. Sin embargo, su atracción favorita fue el "Adrenalin", por ser "mucho más fuerte", apuntó.

"Todo estuvo de cine, tuvo muchísimo ambiente y muy bonito", reafirmó Cueto, pues "esto solía estar muy triste, pero este año está a la altura de Oviedo y Gijón". Además, Sandra Sepúlveda apuntó que "creo que el espacio fue mucho más grande y se agradece un montón que pongan espacios gratuitos como los hinchables para que los niños puedan entretenerse sin pagar los 5 euros de otras atracciones".

Por otra parte, Sandra Sepúlveda cree que, gracias a la gran mejora del lugar, "mucha gente de otros sitios viene y eso es algo bueno". Su hijo, Mauricio Navas, mostró su pena por el cierre del recinto: "Me lo he pasado muy bien y todo estaba muy chulo, pude disfrutar y jugar con mis amigos, sobre todo en el hinchable".

De cara al año que viene, no cambiarían nada en cuanto a las atracciones. Sepúlveda destacó que hubiese "suficiente sitio para que los padres esperásemos mientras nuestros hijos lo pasaban bien". Paula Cueto afirma que "con esto me conformo, si el Ayuntamiento cree que hay algo mejorable para las siguientes Navidades, pues perfecto".

Últimos viajes para despedir "NAvilés": "Está a la altura de Oviedo y Gijón"

El problema del mal tiempo

Javier Rodríguez, el dueño de la empresa J. Rodríguez Rides, que se encarga de las atracciones y del tren navideño, lamentó que la afluencia de público fue de más a menos a lo largo de este mes de actividad. "Tuvimos una muy buena apertura, pero poco a poco la cosa fue yendo a peor". Explicó que "los últimos días ha hecho muy mal tiempo y, además, por circunstancias familiares, tuvimos que cerrar las atracciones durante tres días".

Sin embargo, Rodríguez también quiso sacar la parte positiva de la campaña de Navidad en su empresa: "Avilés estaba muy bien alumbrado y eso ayudó mucho a que más gente se acercara", indicó. También, contó que su tren turístico, "único en Asturias al comienzo de estas fechas, ha marcado la diferencia en la Navidad de la ciudad".

"Contábamos con que iba a llover y es normal que cuando más gente haya sea en el arranque, que además se juntó con el puente de la Constitución", aseguró. Por eso, cree necesario "seguir apostando por Avilés. El año que viene traeremos una casa del Grinch en condiciones y, si es necesario, dos trenes en vez de uno", afirmó. "El tiempo no nos ha acompañado este año, pero ha sido algo similar a los anteriores", apostilló el empresario que, si nada cambia, el año que viene volverá a entretener las navidades de los más pequeños.