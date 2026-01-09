Arcelor renueva su compromiso con el Belenos
La empresa afianza su respaldo al proyecto de rugby inclusivo que tiene el club avilesino
Philippe Meyran, CEO de Arcelor Mittal, firmó ayer el convenio que une un año más a la empresa, una de las de mayores ratios de empleabilidad en Asturias, con la Fundación Deporte Avilés.
El acto, celebrado en el Ayuntamiento de Avilés, sirvió para afianzar la relación entre la entidad y el Belenos ya que Arcelor apoya el proyecto de rugby inclusivo que tiene el club avilesino.
En el acto también participó Juan Carlos Guerrero, concejal de Deportes.
