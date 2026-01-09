Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arcelor renueva su compromiso con el Belenos

La empresa afianza su respaldo al proyecto de rugby inclusivo que tiene el club avilesino

Arcelor renueva su compromiso con el Belenos | LUISMA MURIAS

Arcelor renueva su compromiso con el Belenos | LUISMA MURIAS

Philippe Meyran, CEO de Arcelor Mittal, firmó ayer el convenio que une un año más a la empresa, una de las de mayores ratios de empleabilidad en Asturias, con la Fundación Deporte Avilés.

El acto, celebrado en el Ayuntamiento de Avilés, sirvió para afianzar la relación entre la entidad y el Belenos ya que Arcelor apoya el proyecto de rugby inclusivo que tiene el club avilesino.

En el acto también participó Juan Carlos Guerrero, concejal de Deportes.

