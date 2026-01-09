La artimética plenaria y el juego del ratón y el gato entre PSOE y Podemos retrasa los presupuestos de Avilés

La aritmética plenaria y un juego del ratón y el gato entre Podemos y PSOE retrasa la aprobación de presupuestos en Avilés. El gobierno local ha decidido posponer el Pleno para aprobar las cuentas, previsto para el día 16 de enero, a la espera de contar con el "sí" de Podemos, que se antoja fundamental para su aprobación, con el que tenían previsto contar hoy. Esta situación ha sido vista como una oportunidad por la formación morada, que ha aprovechado para posponer su dictamen a la semana que viene con la intención de "apretar" un poco más a los socialistas para garantizarles su apoyo.

La decisión de posponer la votación de los presupuestos vino marcada, en realidad, por Podemos. La formación morada, que con dos ediles y fuera del gobierno local desde febrero apunta a ser clave para sacar adelante las cuentas, se reunía ayer y hoy para decidir si apoyan finalmente el Presupuesto del gobierno local, tras semanas de negociaciones.

Ante esta incertidumbre, y para no ver decaer su proyecto presupuestario, el gobierno local les transmitió ayer su decisión de no llevar a la sesión del 16 de enero las cuentas. ¿Pero qué ha pasado? Que en Podemos han visto en este síntoma de "debilidad" una oportunidad para achuchar un poco más a los socialistas.

Así, en Podemos han decidido posponer hasta el martes la decisión de si apoyan o no las cuentas, ganando el fin de semana para seguir negociando con el gobierno local. El principal objetivo de los morados ahora es que el Ayuntamiento acepte que el futuro centro social de La Luz-Villalegre se levante en los terrenos que se desarrollarán en el Alto del Vidriero.

Esta petición es el único fleco que quedaba suelto en la negociación entre gobierno local y Podemos. La semana pasada los morados presentaron sus dos últimas peticiones: el compromiso de que la urbanización de los terrenos del Alto del Vidriero se adjudicarán antes de que finalice 2026 y ubicar allí el centro social. La primera fue aceptada por los socialistas. La segunda, no.

"Es pronto todavía para poder definir la ubicación concreta, puesto que primero es necesario realizar estudios técnicos. Sin un estudio técnico que avale un emplazamiento concreto, sería imprudente comprometernos", dijo el 30 de diciembre la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, en relación a una inversión que puede condiciones la aprobación de las cuentas municipales.

Por otro lado, la Sesión del próximo viernes, día 16, se mantendrá convocada para tratar otros asuntos municipales.