Avilés tiene un nuevo millonario: un único acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones

El boleto agraciado fue vendido en la administración de loterías del centro comercial Hipercor

Julio Vivas

Julio Vivas

Avilés comienza el año con buena suerte de su lado. Tras el premio del sorteo de El NIño, el sorteo de Euromillones de este viernes ha dejado un premio de un millón de euros para un único acertante. El boleto ganador fue vendido en la administración de loterías del centro comercial Hipercor.

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 9 de enero de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 34, 26, 7, 1 y las estrellas 4. El código del Millón ha sido el WXD30576

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

