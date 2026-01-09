Avilés reivindica el legado feminista y socialista de Pura Tomás

"Purificación Tomás Vega (1918-1990) Exilio y acción política" es un trabajo audiovisual que se presentará hoy a las 18.30 horas en la Casa de las Mujeres de Avilés. Este proyecto reúne todos los textos de la escritora y exconsejera asturiana Carmen Suárez. En él, se podrán repasar todas las vivencias y pensamientos de una de las referentes del socialismo y del feminismo asturiano, así como de la lucha por la vuelta de la democracia. Dicho proyecto consta de varias partes: el documental "El legado de Pura Tomás", que se puede ver en Youtube; el pódcast "Charlas de mujeres" y dos volúmenes escritos por Carmen Suárez que muestra el extenso legado de Pura Tomás. En los 10 episodios del pódcast se pueden escuchar una serie de diálogos con protagonistas femeninas. Unas charlas con intención pedagógica y ciertas dosis de realidad publicadas bajo la firma "Pituka", seudónimo de Pura Tomás.

El primer volumen plasma por parte de Carmen Suárez la trayectoria vital y política de esta figura del socialismo y feminismo asturiano. Por otra parte, en el segundo se reúnen los artículos y reflexiones del Grupo Femenino Socialista de Solidaridad de México que fundó a mediados del siglo XX. Muchos fueron guionizados y dramatizados para el podcast. Todos los episodios se pueden escuchar en Spotify o Spreaker.

En el acto de presentación participarán la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la autora de la biografía, Carmen Suárez, y la autora de los podcasts y del guion documental, Patricia Martínez.