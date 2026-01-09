Los avilesinos se suben al bus: casi la mitad de los vecinos del municipio son usuarios de la tarjeta CONECTA

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, se ha reunido hoy con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el segundo teniente de alcalde, Manuel Campa, para analizar el avance de los proyectos en materia de movilidad sostenible en la ciudad, que suman una inversión global 3,26 millones de fondos europeos Next Generation. Calvo ha destacado el papel de Avilés como referente en la promoción del transporte público y la movilidad sostenible.

Las inversiones que el Principado está ultimando incluyen la construcción de los intercambiadores de Las Meanas y la reordenación del entorno del Hospital Universitario San Agustín, para mejorar la forma en que la ciudadanía se desplaza tanto dentro de la ciudad como en sus conexiones con la comarca. “Son proyectos para facilitar el uso del transporte público, reducir tiempos de viaje y garantizar un acceso más cómodo a los servicios esenciales”, ha subrayado el consejero.

La reordenación del entorno del hospital, con una inversión superior a 1,5 millones, está a punto de finalizar y permitirá llegar de manera más rápida y segura al centro sanitario gracias a accesos mejor organizados, un carril exclusivo para autobuses y recorridos más directos para el transporte público. Esta mejora beneficiará a pacientes, profesionales y acompañantes de toda la comarca.

A esta actuación se suman los dos nuevos intercambiadores de transporte público, en fase final de ejecución, situados en el parque de Las Meanas y en la avenida de Los Telares, con una inversión cercana a 1,73 millones. Estas infraestructuras facilitarán el transbordo entre líneas, reducirán tiempos de espera y mejorarán la conexión entre el transporte urbano e interurbano, haciendo más sencillo optar por el transporte público en el día a día.

Calvo ha recordado que casi la mitad de los avilesinos, un 48,1 %, son ya titulares de la tarjeta CONECTA, que permite viajar por toda Asturias por un máximo de 30 euros al mes. De hecho en el municipio avilesino ya suman 37.000 tarjetas de este tipo. El consejero destacó que el abono nacional anunciado recientemente replica el modelo implantado en el Principado, confirmando el carácter pionero de esta política pública.

El presupuesto autonómico para 2026 refuerza esta apuesta con 70,5 millones destinados a movilidad sostenible y transporte público. CONECTA cuenta ya con más de 407.000 personas usuarias y ha impulsado un incremento del 53 % en el número de viajeros, demostrando que cuando el transporte público es sencillo, accesible y fiable, la ciudadanía responde.