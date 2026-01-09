Castrillón es el concejo donde más subió la vivienda de segunda mano

El precio de la vivienda de segunda mano en Asturias ha sufrido el mayor incremento anual de las últimas dos décadas y se sitúa en un 24 por ciento, alcanzando de media los 2.238 euros por metro cuadrado, según los datos del portal inmobiliario Fotocasa. El municipio asturiano donde más ha subido el precio es Castrillón, que se incrementó en un 31 %, siete puntos por encima de la media asturiana. El vecino concejo de Avilés le sigue en segunda posición con una subida del 21,3 % y detrás están, por este orden, los municipios de Gijón (19,1 %), Mieres (15,9 %), y Oviedo (13,1 %) de los once municipios analizados por el citado portal inmobiliario.

En cuanto a precios, el más caro es Llanes con coste medio del metro cuadrado de 3.056 euros seguido por Gijón (2.973), Castrillón (2.517) y Oviedo (2.470). De este listado de once concejos, Avilés es el más económico tiene el metro es Avilés con un precio de 1.878 euros el metro cuadrado.

Por comunidades autónomas, Asturias está la tercera en la lista de los que más incrementaron el precio anual de la vivienda con 24 %. La primera es Murcia con un 29,6 % y la Comunidad Valenciana, la segunda, con un 24,4 %.