Crece la participación en los cantares de chigre del Socorro

El concurso de canción marinera y habanera de Luanco suma y sigue. El certamen de cantares de chigre que ambienta las populares fiestas del Socorro contará esta edición con ocho coros que representarán a otros tantos negocios hosteleros. Esta cifra supera en dos la registrada el año pasado y en tres la del anterior y no solo es relevante por el incremento de grupos corales participantes sino que también se produce con motivo del 250.º aniversario del "milagro" del Cristo del Socorro, que ha conllevado la elaboración de un extenso programa de actividades que ayer adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

La organizadora del concurso es la asociación "Luanco recuperación de tradiciones", labor que presta desde 2013. "En total esta sería nuestra duodécima edición, sin contar los años de pandemia que no hubo certamen", señala Javier Artime, presidente del colectivo promotor. Eso sí, el certamen afrontará ya su 41.º edición. "El concurso cogió impulso y eso se debe en gran medida por la inyección de la gente joven que se anima a participar", apuntó Artime.

Aún no se ha fijado la fecha de las actuaciones en los bares y restaurantes participantes pero sí será en los días previos al día 5 de febrero, jornada en la que se conmemora el "milagro" y día grande de los festejos invernales de la capital gozoniega. Después de cerrar la convocatoria, el colectivo organizador tendrá por delante una ardua tarea para cuadrar horarios entre los coros y los locales. El sistema será similar al de años anteriores: cada agrupación coral actuará en el local que representa y en otro. El concurso contará con tres nuevos coros, los que llevarán el nombre del restaurante Nuevo Marino, el bar Topo Clandestino y el restaurante Camarote. Repetirán cinco de los seis grupos corales del pasado año tras causar baja La Ribera. Es decir, participarán de nuevo el bar El Muelle, bar La Marina, la sidrería El Parque y los restaurantes Las Delicias de Güela y El Tormentín.

"El Socorro es una especie de cóctel donde se mezcla lo religioso, lo cultural y lo popular y forma parte de nuestro ADN como luanquinos", señaló el presidente de "Luanco recuperación de tradiciones", que no dudó en afirmar que el papel de su colectivo es "transmitir a las nuevas generaciones el legado de los antepasados han cuidado a lo largo de estos doscientos cincuenta años".

Artime destaca de las fiestas invernales de Luanco su fervor religioso focalizado en las novenas, la misa y la procesión del Santísimo Cristo del Socorro, también se detiene en resaltar la gran participación en las verbenas y la noche de los fuegos artificiales, sin embargo, no duda en remarcar el ambiente que emana de los chigres con los vecinos disfrutando mientras los coros entonan las habaneras. "Llega un año esperado por muchos de nosotros y desde Luanco Recuperación de Tradiciones llega, una vez más, lo haremos al compás de las habaneras", concluyó.