Denuncian la muerte de un mastín en La Ramera (Castrillón)

Los vecinos de La Ramera, en Castrillón, se han encontrado durante estos días una sorpresa en la carretera que da acceso al pueblo desde El Fresno. En la margen derecha de la vía ha aparecido el cuerpo de un mastín. Las personas que dieron cuenta de dicho hallazgo el pasado sábado se pusieron en contacto, a través del 112, con la Policía Local de Castrillón, para así comunicar la incidencia, pero durante estos días nadie ha hecho nada al respecto.

Según explican, fue gracias a la ayuda de un amigo veterinario que los denunciantes han averiguado que el can tiene microchip, lo que podría ayudar a encontrar al dueño del perro y que se investigue las causas de su fallecimiento. "Tenemos la esperanza de que este hecho se investigue, porque, además, en la misma zona han aparecido numerosos cadáveres de animales", aseguran los denunciantes, que espera que desde la Policía Local de Castrillón tomen cartas en el asunto para tratar de esclarecer este tema. Como prioridad, reclaman la retirada del animal.