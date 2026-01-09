Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 94 años en Logroño la avilesina Mari Paz Juliana Cofiño, “Cuca”: “Fue una madre coraje”

Viuda del otorrino Ignacio Domínguez-Gil, fallecido a los 48 años, “levantó a una familia de siete hijos”

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

María Paz Juliana Cofiño, “Cuca”, falleció ayer por la tarde en Logroño, donde llevaba años residiendo. Tenía 94 años. Cofiño estaba muy ligada a Avilés, como recordaba anoche uno de sus hijos, Ángel Gil, que la definió como “una madre coraje”: “Levantó a una familia de siete hijos después de que mi padre falleciera con 48 años”. Cofiño era viuda de Ignacio Domínguez-Gil, otorrino que ejerció su profesión en Avilés durante años. Entre sus hijos, el también fallecido Ignacio Domínguez-Gil Juliana, que fue traumátolgo en la ciudad. O el ceramista Ángel Domínguez-Gil.

