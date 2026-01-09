Fallece a los 94 años en Logroño la avilesina Mari Paz Juliana Cofiño, “Cuca”: “Fue una madre coraje”

María Paz Juliana Cofiño, “Cuca”, falleció ayer por la tarde en Logroño, donde llevaba años residiendo. Tenía 94 años. Cofiño estaba muy ligada a Avilés, como recordaba anoche uno de sus hijos, Ángel Gil, que la definió como “una madre coraje”: “Levantó a una familia de siete hijos después de que mi padre falleciera con 48 años”. Cofiño era viuda de Ignacio Domínguez-Gil, otorrino que ejerció su profesión en Avilés durante años. Entre sus hijos, el también fallecido Ignacio Domínguez-Gil Juliana, que fue traumátolgo en la ciudad. O el ceramista Ángel Domínguez-Gil.