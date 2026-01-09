Galbán cumple sus bodas de plata en la carrera solidaria de febrero

La Asociación Galbán, que cumple su 25.º aniversario, este año, celebra el próximo 22 de febrero su carrera en la ciudad. La presentación tendrá lugar este mediodía en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. La alcaldesa Mariví Monteserín intervendrá en el acto de presentación de la 8ª edición de la Marcha Solidaria "Corre con Galbán" contra el cáncer infantil, que se celebra al mismo tiempo que en el resto de los 77 municipios del Principado de Asturias. En el acto también intervendrán Lennart Koch, presidente de la Asociación Galbán, y Philippe Meyran, CEO de ArcelorMittal, en representación de las empresas patrocinadoras. También estarán presentes alcaldes de los municipios de la comarca y de localidades vecinas.