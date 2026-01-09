Intensa actividad en los muelles avilesinos, con más de 80.000 toneladas movidas

Hasta doce buques se encontraban en operación este jueves en el Puerto de Avilés. Los más voluminosos, por el tonelaje de mercancía, estaban atracados en el muelle sur y en el muelle de ampliación de Raíces, con concentrado de cinc a bordo y carbón aunque también los hay en el de Valliniello con cifras abultadas. Entre todos moverán algo más de 80.000 toneladas de mercancía, pues también estaban en marcha operaciones con fertilizantes y bobinas a sumar a las de la margen izquierda. En la imagen, panorámica de los muelles en operación y un velero y un barco pesquero atravesando la ría de Avilés.