Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Intensa actividad en los muelles avilesinos, con más de 80.000 toneladas movidas

Intensa actividad en los muelles avilesinos, con más de 80.000 toneladas movidas | AUTORIDAD PORTUARIA

Intensa actividad en los muelles avilesinos, con más de 80.000 toneladas movidas | AUTORIDAD PORTUARIA

Hasta doce buques se encontraban en operación este jueves en el Puerto de Avilés. Los más voluminosos, por el tonelaje de mercancía, estaban atracados en el muelle sur y en el muelle de ampliación de Raíces, con concentrado de cinc a bordo y carbón aunque también los hay en el de Valliniello con cifras abultadas. Entre todos moverán algo más de 80.000 toneladas de mercancía, pues también estaban en marcha operaciones con fertilizantes y bobinas a sumar a las de la margen izquierda. En la imagen, panorámica de los muelles en operación y un velero y un barco pesquero atravesando la ría de Avilés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
  2. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  3. El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
  4. Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal
  5. Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
  6. Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara 'por el mal estado del firme
  7. La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
  8. Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante

Denuncian la muerte de un mastín en La Ramera (Castrillón)

Mayores de 55 y dependientes, eje del plan contra la soledad no deseada

Intensa actividad en los muelles avilesinos, con más de 80.000 toneladas movidas

Castrillón es el concejo donde más subió la vivienda de segunda mano

Galbán cumple sus bodas de plata en la carrera solidaria de febrero

El PP critica la gestión del Centro Asesor de la Mujer en Corvera

El PP critica la gestión del Centro Asesor de la Mujer en Corvera

"Música para Hitler" inaugura el año escénico en el Palacio Valdés

El cura de Trasona inicia el plan para rehabilitar la capilla de San Pelayo, del siglo XVII

Tracking Pixel Contents