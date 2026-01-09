"Música para Hitler" inaugura el año escénico en el Palacio Valdés

El actor Carlos Hipólito, ya todo un habitual en el Palacio Valdés, regresa a Avilés con la obra "Música para Hitler". El madrileño protagonizará la historia en la que encarna al músico Pau Casals, exiliado en el sur de Francia tras la guerra civil Española y que tiene que responder a una petición de Hitler en la que le pregunta por una actuación personal. Su actuación abrirá el primer trimestre de escenAvilés de 2026 con dos representaciones. La primera de ellas será hoy a las 20.00 horas (función de abono) y la segunda mañana a la misma hora (función fuera de abono).

Los actores darán vida a distintos personajes con el objetivo de mostrar un episodio tan inquietante como es el hecho de que el "Führer" invitara al músico catalán a tocar frente a él en una Francia ocupada por los alemanes.

"Música para Hitler" está escrita por Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano. Se trata de una dramatización de algo que pudo haber ocurrido en la vida real, pues el canciller alemán intentó sumar a Casals a su operación de propaganda internacional. Indagará sobre cómo habría sido la decisión final de Casals de si tocar frente a Hitler o no y las consecuencias que podría tener para él negarse a hacerlo.

Los escritores decidieron agregar un personaje más llamado Johann, un oficial alemán encargado de transmitir la invitación al músico. Él es en su vida civil un violonchelista, pero que fue acabó siendo reclutado para ayudar en el conflicto bélico. En la obra, el personaje se debate entre sus deberes militares y su admiración por el músico. Además, contará con representaciones de la familia Casals.

El espectáculo está preparado para que los espectadores puedan observar todos los detalles que en un principio podrían haber pasado por alto. Para poder lograrlo, los autores se detienen en el fotograma preciso de la historia para que así se pueda conocer el trasfondo de cada uno de los personajes secundarios que ayudan a enriquecer cada uno de los momentos.

Partiendo de la realidad de que Hitler pensó en Casals para su propaganda, la obra da rienda suelta a la imaginación y comienza con el verdadero teatro, pues según la frase atribuida a Voltaire, "la historia es un conjunto de mentiras en las que todos nos hemos puesto de acuerdo".

Acompañarán en la representación a Carlos Hipólito, que da vida a Pau Casals, otros grandes nombres como el de Kiti Manver, que hará de Tití, la pareja de Pau; Dani Muriel, que representa al oficial nazi, Johann; y Marta Velilla, cuyo papel es el de Enriqueta, la sobrina de Pau. La obra está cosechando un gran éxito de público en una gira que están llevando por toda España. Inició en primavera del año pasado y continuará, por ahora, hasta abril de 2026.