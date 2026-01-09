Una piscina terapéutica y la Axencia Asturiana de Industrias Culturales, los requisitos de la Plataforma Avilés Sur para el nuevo centro municipal en Villalegre

La Plataforma Ciudadana Avilés Sur, integrada por las asociaciones vecinales de La Luz, Llaranes-El Pozón y L’Alto, además de otras asociaciones, desarrollará una serie de acciones hasta el pleno "en el que se aprueben o no los presupuestos municipales", para que éstos incluyan el proyecto de centro municipal Integrado que promueve. Este fin de semana empezará una campaña informativa a pie de calle, con la distribución de octavillas en las que explicarán la importancia de que estos presupuestos recojan la propuesta íntegra de la plataforma y de los beneficios que ello tendría para la población de los barrios de la zona Sur del concejo de Avilés.

Así, recuerdan el requisito de su ubicación en Villalegre en un punto de conexión con La Luz, El Pozón y L’Alto Vidriero. Ello, agregan, generaría "la mayor zona de confluencia de equipamientos para la ciudadanía de Avilés y de Asturias, al incorporar el centro municipal integrado en una zona donde ya se encuentran recursos sanitarios y de servicios sociales. Por lo tanto, la ciudadanía de esta parte de Avilés dispondría en un mismo ámbito: equipamientos sanitarios, sociales, culturales y deportivos".

Añaden desde la plataforma que lo que se plantea es la incorporación de recursos inexistentes en Avilés y muy demandados como una piscina terapéutica, además de nuevas iniciativas como la Axencia Asturiana de Industrias Culturales, "que darían vida, marca y promoción al equipamiento y por extensión a Avilés Sur".

Siendo conocedores de los tiempos de intervención, explican desde la plataforma, se plantea un cronograma de actuaciones en paralelo al ya apuntado por el Ayuntamiento para la urbanización de ese entorno. "Queremos que se fije como fecha de apertura del equipamiento el año 2028, coincidiendo con el 50.º aniversario de la biblioteca y el polideportivo de La Luz", agregan.

En cuanto al presupuesto, plantean una cofinanciación con el Principado para la piscina terapéutica y la Axencia Asturiana de Industrias Culturales. "Para su consecución consideramos el plazo de negociación de 6 meses, para que el Principado de Asturias incluya esta reivindicación en los presupuestos del año 2027. Éste es un compromiso de negociación que el gobierno municipal debería asumir y hacer público", expone el colectivo.

"La Plataforma sigue valorando otras acciones a corto plazo, como convocar reuniones informativas, o alguna concentración de protesta. A largo plazo y con el escenario de las elecciones a año y medio, de no conseguirse las propuestas planteadas, no descarta ninguna opción", concluyeron diciendo.