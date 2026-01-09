El PP, de la programación de Navidad en Avilés: "Sabemos quién paga las fiestas, los ciudadanos. Pero no sabemos quién cobra"

El Partido Popular de Avilés quitó purpurina a la programación navideña en Avilés e hizo, en boca de la portavoz Esther Llamazares, una lectura crítica de la actividad festiva: "Ha habido varios días de vacío y de oscuridad". Señaló que, en comparación con la programación de 2024 (entonces en manos de Podemos, que lideraba la concejalía de Festejos) las diferencias "son mínimas": "Ha tenido la misma duración, 34 días. Se ha desarrollado en las mismas ubicaciones, y este año hubo algún taller más que en 2024 fue un espectáculo de drones. En 2024 hubo una orquesta, este año otra. El único matiz ha sido el hada Brillantina...", dijo Llamazares, que precisó: "Entonces (en 2024) se hizo una valoración muy negativa que rompió hasta el equipo de gobierno, y este año la propuesta no ha sido mayor que la otra. Solo hay que contrastar ambos programas".

Llamazares también hizo alusión a la gestión de las fiestas: "Su forma de gestionar las fiestas es exactamente su modelo de gestión, y es muy descriptivo porque no tenemos muy claro cómo entiende este gobierno que hay que utilizar los recursos públicos. Sabemos quién paga, quién paga esta fiesta y quién paga todas las fiestas, que son los ciudadanos. Lo que no sabemos a día de hoy es quién cobra".

Detalló al respecto: "No entendemos por qué el Ayuntamiento de Avilés regala suelo público a determinadas empresas, a determinados profesionales para que hagan sus facturaciones. Se jactaban ayer de que había habido más de 30.000 personas en la pista de la exposición esta Navidad. Si todas esas personas subieron a los caballitos no ha estado nada mal la facturación, teniendo en cuenta que el viaje costaba entre cuatro y cinco euros. No entendemos por qué este ayuntamiento ha decidido regalar suelo público para que los feriantes lleguen y se instalen". Sí valoró la existencia de caballitos "pero toda la vida los feriantes han pagado su tasa por ocupación de suelo público".

"A mayores nos sorprendió también la fiesta que se celebró en el pabellón de exposiciones de la Magdalena como cierre de fin de año. Entendemos que hay que cuidar muchísimo a nuestros autónomos, hay que cuidar mucho a nuestro comercio y a nuestros hosteleros y justo un día que se entiende que es un buen día de actividad, de trabajo para los hosteleros de nuestra ciudad, pues el Ayuntamiento de Avilés, por alguna razón que desconocemos, decide que hay que sacar a la gente joven del centro de la ciudad y llevársela al pabellón de la Magdalena. Además no solo eso sino que pone el medio, es decir, pone los autobuses lanzadera para que durante toda la noche la gente esté saliendo de la ciudad hacia la Magdalena, con lo cual no somos capaces de valorar lo que han podido perder los hosteleros gracias a la inestimable colaboración y competencia que les hace el Ayuntamiento de Avilés", criticó.

Y agregó: "De esto sabemos hay una contratación de una orquesta. Pero no sabemos quién ha gestionado el servicio de hostelería que había en la fiesta porque no ha habido concesión de barras, ni de suelo, ni una licitación para que un empresario o varios empresarios utilizaran el pabellón para prestar servicio ese día".

"Yo recuerdo a todo el mundo que los hosteleros pagan todo el año y, lógicamente, cuando el Ayuntamiento de Avilés, cuando la Administración Pública pone a disposición el suelo municipal, los espacios municipales que en un momento determinado puedan favorecer una actividad empresarial, debería haber una concurrencia competitiva y deberían de poder presentarse diferentes profesionales para que puedan acceder a ello. No sabemos exactamente quién ha gestionado ese espacio, no sabemos por qué se gestionan barras en la ciudad que se ceden a entidades y asociaciones, que luego cobran esas entidades y asociaciones, cobran por ello. Entonces, lo que no entendemos es cuál es la finalidad de esta forma de gestión ni realmente quién se está beneficiando de esta forma de gestión", concluyó.