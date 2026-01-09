La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
El empresario José Fernández, que se embarcó en el mundo de la hostelería en 2002, ha regentado negocios en Navia anteriormente
N. M.
El Restaurante Sidrería Yumay reabrirá próximamente con nuevo propietario y mantiendo su esencia tradicional
Tras su cierre el pasado 31 de diciembre de 2025 debido a la jubilación de sus anteriores propietarios, Restaurante Sidrería Yumay anuncia la llegada de un nuevo propietario. Se trata del empresario gallego José Fernández Suárez, quien cuenta con una amplia experiencia en el sector y gestiona diversos negocios hosteleros en Galicia.
José Fernández ha confirmado su intención de mantener una línea continuista en lo referente a la propuesta gastronómica del establecimiento, apostando firmemente por la cocina tradicional y regional que ha caracterizado históricamente al Yumay.
Asimismo, la cofradía gastronómica “Gastrónomos del Yumay” continuará desarrollando su actividad habitual en las instalaciones del restaurante, preservando así una de sus señas de identidad más destacadas.
La fecha oficial de reapertura del Restaurante Sidrería Yumay será anunciada en próximas fechas.
Jose Fernández Suárez, ribadense de 44 años que se embarcó en el mundo de la hostelería en el 2002 con su primer negocio, la Cervecería San Roque de Ribadeo. De allí se desplazó a Navia, en el occidente asturiano, donde a lo largo de los años regentó varios locales, la cervecería Zarzamora, el pub La Ciudad y el café El Equs. Hace tres años regresó a Ribadeo. «Yo sigo apostando por Ribadeo. Veo que tiene movimiento. En verano, muchísimo, y en temporada para mi tipo de negocio se mantiene la actividad», anunciaba entonces Fernández.
