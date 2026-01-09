Las veinte piezas colosales fabricadas en Avilés y que salen de su puerto: su destino es Trinidad y Tobago

La compañía Idesa ha iniciado este viernes en el Muelle de Valliniello del Puerto de Avilés el embarque de 14 piezas colosales (de un total de 20) fabricadas en su planta del PEPA en Avilés y que pesan en total 2.638 toneladas. Su destino es el Puerto de Chaguaramas (Trinidad y Tobago) antes de ser trasladadas a Guyana, donde formarán parte de una plataforma flotante en el Mar Caribe para el almacenamiento y producción de gas y/o petróleo. Viajarán desde Avilés a Chaguaramas a bordo del buque Poolgracht de la naviera Biglift Shipping y consignado por Ership Alvargonzález. Cada una de ellas mide 29 metros de largo, 8,5 de diámetro y pesa 190 toneladas. Las 6 piezas restantes, hasta completar la veintena, serán embarcadas antes de final de este mes.

El 24 de julio del año pasado, 2 de estas piezas estrenaron la nueva explanada logística del Puerto de Avilés, que une los muelles de Valliniello y ArcelorMittal. Este espacio es una actuación estratégica para la expansión del puerto avilesino y para reforzar su papel como referente en la fabricación y embarque de piezas eólicas y de carga de proyectos. Actualmente, además de por IDESA, esta explanada está siendo utilizado por Asturfeito.

Los responsables de Logística de Idesa y de Operaciones y Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de Avilés, Eduardo Rodríguez y Manuel Echeverría, respectivamente, supervisaron esta mañana la operativa de embarque de dichas piezas, condicionada por el viento. Estuvieron acompañados por Sara Vega, responsable de Operaciones de Alvargonzález, y Juan Carlos Diaz, Enrique Canal y Pablo Ordoñez miembros del equipo de logística de IDESA.

Eduardo Rodríguez, jefe de logística de Idesa, explicó que ese material será transportado hasta el puerto de Chaguaramas, en Trinidad y Tobago, donde se consolidará con el resto de la mercancía que hay en otros puntos de Europa donde está comprando en los que está comprando el cliente; posteriormente se llevará para su instalación a la zona del proyecto. "Son 'piles' que se anclarán al lecho marino para la sujeción de plataformas flotantes que se utilizan para la producción y suministro, bien de gas o bien de petróleo. Estas piezas son un producto que fabricamos en Idesa desde hace muchos años para diferentes proyectos. Este barco, en concreto, va a cargar 14 piles y dentro de 2 semanas se cargarán los 6 restantes que tenemos depositados en la nueva explanada del Puerto, en esta ampliación, y con ello completaríamos el proyecto”.

"Planes prometedores" para Avilés

Por su parte, Manuel Echeverría, jefe de Operaciones y Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de Avilés, aseveró que el de hoy "es un día de los que se disfruta viniendo a trabajar. Fueron las primeras piezas que acopiamos en la nueva explanada de relleno que acabamos recientemente en el Puerto de Avilés y que le da mucho sentido a las obras que vamos haciendo en el puerto, porque comprobamos que es empezar a hacer una obra, acabarla y ya están los clientes ocupándola. Idesa, en esta misma explanada, ya ha solicitado la ampliación de la superficie que ocupa con 3.000 metrs cuadrados adicionales. Así que seguimos viendo que hay planes muy prometedores en Avilés".

Echeverría subrayó que el Puerto ha empezado el año "muy fuerte, tanto en la margen izquierda como en la derecha. De hecho, tenemos la semana que viene una gran cantidad de barcos cuya ubicación ya estamos disponiendo”.