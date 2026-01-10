Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares

El Ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato para la redacción de proyecto y ejecución de obras de reforma y adecuación del antiguo colegio de Valliniello para instalar allí la cocina central que dará servicio a los comedores escolares públicos. La inversión asciende a unos 160.000 euros y las empresas interesadas tienen hasta el 26 de enero para presentar sus ofertas. El plazo de ejecución es de 17 meses.

Este plan responde a una propuesta del gobierno local basada en la "búsqueda de proporcionar una alimentación saludable, variada y equilibrada a los escolares y que se abastezca principalmente de productos de proximidad y ecológicos". El proyecto que busca mejorar la alimentación de la población infantil tiene en cuenta "el incremento de los índices de obesidad, entre otros, que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas. "El plan no solo vela por una alimentación saludable y combatir la obesidad infantil, sino que también promueve la sostenibilidad, apoya la agricultura local y contribuye al desarrollo de un sistema alimentario más justo y ecológico", afirman fuentes municipales que consideran también que el plan ayude a minimizar el desperdicio, apoye a los productores locales, utilice de manera eficiente los recursos y eduque a las futuras generaciones sobre la importancia de la sostenibilidad.

El Ayuntamiento ha tomado como base para realizar los cálculos de necesidades de espacio y los equipamientos el total de alumnos matriculados en Avilés el curso pasado, que asciende a 4.355 alumnos así como los 995 usuarios fijos al mes en los comedores escolares, los 409 esporádicos y los · 138 que acuden a los desayunos.

El plan de la cocina central para comedores escolares lleva parejo un proyecto a medio plazo que se centra en el servicio de comidas a domicilio orientado a personas vulnerables "y garantizar así su alimentación adecuada y saludable".

En este caso, la base para el estudio se centra en 100 comensales diarios, sirviendo comida y cena, de lunes a domingo, a domicilio desde la nueva cocina central, estos en línea fría. La previsión para abrir este servicio es dos años después de la apertura de la cocina.