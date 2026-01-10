Asturias busca a su nuevo millonario tras ganar el sorteo de Euromillones: “Quizás sea alguien del Occidente”

“Nos enteramos hoy por la mañana, cuando todo el mundo se acercó a felicitarme por haber dado un premio”. Cuando Elena Alonso entró a su puesto de trabajo, en la administración de loteria del Hipercor de Avilés, no se podía llegar a imaginar lo que había sucedido la noche anterior. Uno de sus clientes había ganado, en el sorteo de Euromillones, un premio de un millón de euros. “Era lo último que me esperaba”, reconoce la lotera.

Lo que le resulta imposible adivinar es quién será el nuevo millonario. Si tuviese que apostar, cree que será alguien del Occidente. “Esta semana, al ser los días de Reyes, tuvimos muchísima gente de muchos sitios de Asturias. El ganador puede ser de cualquier sitio. Aquí viene mucha gente de la zona del occidente, quizás les haya tocado a ellos”, vaticina Alonso, que cree que nunca sabrá a ciencia cierta quién es el nuevo millonario. “Ahora no tienen que pasar por la administración, van directamente al banco. Dudo que lo vaya a conocer”, apunta.

Esta administración está acostumbrada a dar premios. En su pared cuelga el recuerdo de un premio superior a los 600 millones de pesetas, prueba del bagaje que tienen. Además, en el sorteo del Niño del año pasado repartieron un tercer premio. “Son muchos años, algo de suerte hemos tenido”, señala.

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 9 de enero de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 34, 26, 7, 1 y las estrellas 2 y 4. El código del Millón ha sido el WXD30576.