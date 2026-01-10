Avilés hace vigente el ideario de Pura Tomás

El proyecto audiovisual "Purificación Tomás Vega (1918-1990). Exilio y acción política" es visible desde ayer en la Casa de las Mujeres de Avilés. Se trata de una obra que recoge la vida y el pensamiento político de la que fue una de los mayores referentes del feminismo y socialismo asturiano, así como de la lucha por la vuelta de la democracia. Con la recopilación de los archivos de la Fundación José Barreiro, se creó un documental y un podcast que cuentan su biografía y que complementan a los dos libros escritos por la autora y exconsejera asturiana Carmen Suárez: "Amplían información sobre su realidad y con los tres formatos, te puedes acercar a la figura de Pura Tomás", explicó.

Los libros reúnen toda la información que tenía la Fundación José Barreiro, así como las revistas que publicó entre 1965 y 1975 junto a su equipo en México, pues allí fundó el Grupo Femenino Socialista de Solidaridad. "En esa revista, lo que Pura Tomás pretendía animar a las mujeres a implicarse y defender sus derechos, fundamentalmente", comentó Suárez.

Parte de la exposición «Cartas de exiliadas».

"A partir de confeccionar la biografía, nos pareció importante recoger en un tomo aparte los textos que acompañaban a las publicaciones. "Había tres documentos audiovisuales. El primero es el entierro de Pura, el segundo es de cuando se celebraron las jornadas en 1990 en conmemoración de la Comisión Socialista Asturiana y el tercero un 8 de marzo, el día de la mujer", agregó Suárez. La producción del documental fue trabajo de Patricia Martínez, quien también le dio voz a la narración del podcast.

Dentro de las peculiaridades de los audios que se escuchan en ambos formatos, quiso destacar que "son archivos de vídeo de 1990, con la calidad que eso llevaba". Entonces, para que todos los diálogos se entendieran mejor "hicimos uso de la inteligencia artificial", matizó Martínez.

"Teníamos varias grabaciones de Pura Tomás y utilicé un extracto de una de sus conversaciones originales para que se presentase en el primer capítulo del podcast", afirmó Patricia Martínez. Además, explicó que también usó la inteligencia artificial para "generar un modelo de la voz de Pura Tomás para que fuese ella misma la que le pusiera voz a sus editoriales". Esto fue posible gracias a "la grabación original del año 1987 en el que se escucha todo con buena calidad".

A la hora de montar el documental y los podcast, lo que hicieron fue "seleccionar una serie de extractos por su vigencia", haciendo énfasis en el hecho de que "muchas de sus intervenciones tienen un gran discurso actual. Tienen 35 años, pero todos ellos podrían ponerse en aplicación perfectamente en el 2026", concluyeron Suárez y Martínez.