El Ayuntamiento asume la limpieza y el mantenimiento del entorno de 14 edificios de la calle Luis Bayón

El Ayuntamiento avanzó este sábado que asumirá la limpieza, mantenimiento y conservación del entorno de 14 edificios de la calle Luis Bayón. De hecho, esta semana ya han comenzado los trabajos de limpieza. Hasta ahora estos espacios no eran de titularidad municipal. Tras analizar escrituras antiguas y comprobaciones tanto en el Registro como en el Catastro, se ha concluido que, en las diferentes cesiones de competencias entre el Ministerio y el Principado de Asturias, la última cesión que debería haberse realizado al Ayuntamiento quedó sin resolver. Ahora, con la situación jurídica aclarada, esta parcela, -que ocupa en torno a 7.000 metros cuadrados entre zonas verdes, viales y aceras- pasará a ser titularidad del Ayuntamiento, que asumirá el mantenimiento y conservación de la zona.

Es una demanda vecinal reiterada en el tiempo y que ahora puede ser resuelta y atendida. Y así se lo explicó y trasladó el concejal de Servicios Urbanos y Participación Ciudadana, Pelayo García, en un encuentro celebrado esta semana. “Hemos mantenido una reunión informativa con las vecinas y vecinos de la calle Luis Bayón de los números impares, es decir, aquellos que afectan a los 14 edificios conocidos como Portuarios y que en conjunto afecta a 112 viviendas. Sus propietarios requerían al Ayuntamiento el mantenimiento de estos espacios, algo que no hemos podido llevar a cabo hasta ahora porque no constaban en el inventario municipal. Se ha llevado a cabo un proceso de investigación y comprobación, un trabajo conjunto con vecinos y vecinas, y hemos visto que se trata de una cuestión que quedó sin resolver. Aclarada la situación administrativa, ahora no hay duda de que el Ayuntamiento es titular de esta parcela y, por tanto, asume el mantenimiento y conservación de este espacio", aclaró.

Pelayo Garcia con algunos vecinos beneficiados por la actuación. / A. A.

Precisó: "El objetivo de esta reunión era precisamente ese, informarles de la situación jurídica de la parcela y de que esta misma semana el servicio de limpieza ha comenzado a trabajar en la zona. Se llevará a cabo una limpieza en profundidad de los pavimentos para comprobar su estado, así como las barandillas, las papeleras, los bancos, los alcorques de los árboles y se analizará si es necesario hacer reparaciones puntuales de mantenimiento o definir un proyecto de intervención que mejore la accesibilidad del entorno, que sustituya el vallado y renovar el pavimento en estas zonas". Desde el Ayuntamiento se ha aprovechado también "para contactar con cada una de las comunidades y poder determinar cómo hacemos el traspaso del mantenimiento de las zonas verdes al servicio municipal de limpieza, que realizará una limpieza y un mantenimiento de todas las zonas verdes de forma homogénea, lo que va a mejorar considerablemente el entorno de las viviendas".

"También les hemos informado de que otros servicios, como el alumbrado público, pasarán a formar parte del mantenimiento que realizará el Ayuntamiento. Se trata de una acción coordinada con los Servicios Urbanos municipales y el servicio de Participación Ciudadana, en la que llevamos meses trabajando, buscando, documentando y definiendo la solución. Y queríamos explicarles, a las vecinas y vecinos de esta zona, cómo había sido el proceso, en qué punto estamos y que van a ver, poco a poco, cómo los servicios municipales (tanto de limpieza, alumbrado público y parques y jardines) van asumiendo los diferentes compromisos y realizando actuaciones en todo este entorno", explicó Pelayo García.