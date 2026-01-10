Carlos Hipólito le pone música a la vuelta del teatro al Palacio Valdés

El actor Carlos Hipólito es un elemento inamovible de la programación del teatro Palacio Valdés. Y lo es desde hace más de treinta años. Entonces, en 1993, conoció el escenario avilesino por primera vez con "La estación", una comedia romántica que había dirigido Jaime Chávarri. A partir de entonces, no ha habido año en que no haya regresado a las tablas avilesinas, ni siquiera cuando la pandemia y los reducidos aforos (de entonces es "Rita", por ejemplo).

Siguiendo esta ceremonia, el intérprete madrileño –fue la voz en off de la serie "Cuéntame" durante todas las 22 temporadas que tuvo– cosechó ayer tarde un nuevo éxito: los espectadores avilesinos hace tiempo que hicieron pública la devoción que sienten por él y ayer volvieron a subrayarla con aplausos: en la primera de las dos funciones de "Música para Hitler", un drama escrito a cuatro manos por Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano y dirigido por el primero que convierte a Hipólito en un Pau Casals acosado por un oficial nazi que pretende llevarlo delante del dictador alemán para poder escucharlo en primera persona y disfrutar de las notas que sólo el "cellista" catalán sabía sacar de su instrumento.

La programación de enero

La programación teatral se completa este enero con funciones en el teatro Palacio Valdés y en el Centro Niemeyer.

El próximo día 16 La Joven Compañía hace "Un monstruo viene a verme" (habrá función escolar). El día 17, el club del Niemeyer inicia su calendario con "La secuencia". El día 23, también en la orilla derecha de la ría, se verá "Mihura, el último comediógrafo". Y el día 29, el Palacio Valdés acoge "Survival". n