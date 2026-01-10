La élite del alpinismo se cita en Avilés en la quinta edición de las Jornadas de Montaña

Avilés vuelve un año más, y van cinco, a la cumbre del alpinismo. Del próximo 12 de enero al 9 de febrero se celebrarán las Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura, un ciclo que combinará exploración, deporte y conocimiento a través de los testimonios de destacados expertos y expertas en disciplinas como el espeleobuceo, la escalada, el alpinismo o el barranquismo.

Las jornadas se celebrarán durante cinco lunes consecutivos, siempre a las 19.45 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés, con entrada libre hasta completar aforo. El evento está impulsado por el montañero, guía y viajero avilesino Jonatan González, con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, a través de la Fundación Deportiva Municipal, así como de los grupos de montaña de la comarca y diversas empresas y comercios asturianos.

La primera sesión tendrá lugar el 12 de enero y correrá a cargo de Xesús Manteca, que ofrecerá la charla "Pozo Azul. Project 2025". Manteca, uno de los pocos espeleobuceadores del mundo y colaborador del programa "Al filo de lo imposible", abordará la exploración internacional del Pozo Azul, en Burgos, una de las cavidades subacuáticas más relevantes del planeta.

Tomará el testigo Adriano Martín, más conocido como "Pincho", quien el 19 de enero impartirá la charla titulada "Tierra de fuego. Patagonia desconocida". Subteniente en la Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca (Huesca), hablará sobre la expedición que el pasado año llevó al Grupo Militar de Alta Montaña del Ejército Español en la Cordillera Darwin, en la Patagonia chilena. Allí, junto a montañeros chilenos, coronaron un pico hasta entonces inexplorado.

Cerrará el mes de enero el lunes 26 la escaladora leonesa Ana Isabel Martínez, quien impartirá la charla "Mujeres en el Urriellu. Nueve décadas de historia". Martínez ostenta el récord femenino de ascensiones al Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu, habiéndolo escalado en 105 ocasiones.

El 2 de febrero será el turno del llanisco Álex Asensio, quien trasladará a los presentes a la Amazonía ecuatoriana donde vivió su última aventura abriendo nuevos barrancos, en una charla titulada "Grupo Gocta. Exploración de barrancos en Ecuador".

El broche de oro a las V Jornadas de Montaña, que cuentan con dos exposiciones en el vestíbulo de la Casa de Cultura, lo pondrá Eduardo Martínez de Pisón, catedrático Emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, quien impartirá la conferencia "Montañas y glaciares. Notas de un escalador". Geógrafo especialista en Geografía Física, escritor y montañero, cuenta con cientos de publicaciones es asesor geográfico de documentales de televisión en el Polo Norte, Alaska, Siberia, el Sahara, desiertos y montañas de Asia, Karakórum, Himalaya, Tíbet… n