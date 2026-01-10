El éxito de las mentoras por la empleabilidad femenina: Avilés cumple una década de lucha frente a la brecha de género laboral

"Disminuir la brecha de género y mejorar la igualdad de oportunidades". Esos son dos de los principales objetivos que tiene el programa Enfoca Talento de Avilés, según su responsable, María José López. Se trata de un proyecto que cumple 10 años y que "se basa en la sororidad donde mujeres ayudan a mujeres", explicó López.

En esta décima edición se han elegido 15 perfiles diferentes, todas ellas mujeres tituladas y que, por diversas razones, se encuentran en situación de desempleo. La responsable del proyecto aseguró que "todos los años es muy complicado hacer la selección, pero este año ha sido especialmente difícil".

Enfoca Talento es un programa de captación y apoyo para la mejora de la empleabilidad. Durará seis meses y, durante este tiempo, su principal objetivo es que las mujeres participantes sean conscientes del talento que tienen y que decidan enfocarlo en Avilés.

Para lograrlo, hasta el mes de junio se mostrará a estas mujeres la ruta para enfocar su talento y lograr así desarrollar y alcanzar todos sus retos personales en el ámbito laboral y profesional. Se realizarán acciones de orientación, capacitación y mentorización con la colaboración del tejido empresarial de Avilés y Asturias.

Asimismo, se trata de un proyecto que "aporta mucho a las mujeres que participan y también a las empresas que mentorizan", afirmó el concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero. "Enfoca Talento se prepara cada año con más mimo y está preparado para que las participantes den un gran salto en su experiencia profesional", contó el edil en la presentación del programa.

Guerrero enfatizó en el porcentaje de empleabilidad, que es del 60%, y aseguró que "desafortunadamente, y afortunadamente, muchas de vosotras no llegaréis al final del programa, porque habréis conseguido un empleo antes de que todo haya acabado".

En la presentación también estuvieron presentes algunas de las mentoras de muchas de las empresas participantes. Todas ellas, menos Eva Masó, de la empresa Iturcemi Grupo, habían participado en las ediciones anteriores de Enfoca Talento. La gran mayoría llevan muchos años trabajando y en sus empresas trabajan mujeres que han salido de esta iniciativa: "En mi empresa trabajan tres mujeres de Enfoca Talento. A veces son de ediciones anteriores, pero contamos con vosotras para nuestros puestos de trabajo", contó la directora comercial de Uría Ingeniería de Instalaciones, Concha Uría.

De la misma forma, la responsable de Global I+D España en ArcelorMittal, Tatiana Manso, quiso felicitar la "excelente decisión" que las 15 participantes de este año han tomado: "Habéis escogido crecer laboralmente y dedicaros tiempo a vosotras mismas", aseguró. Se trata de un proyecto muy importante "para ver si nos ponemos las pilas", afirmó la responsable de procesos externos de Cogersa, Belén Marquínez, pues "es necesario que crezca el número de mujeres trabajadoras en nuestras empresas". María José López afirmó que "no es lo mismo buscar trabajo en Madrid que en Avilés". De parte del departamento de Recursos Humanos de DXC, Carmen Goiria, también hizo hincapié en que "sueles tener que desplazarte para encontrar trabajo", por lo que animó a las mujeres participantes a "aprovechar la oportunidad" les ha brindado este "proyecto estrella del Ayuntamiento de Avilés", explicó la directora de Escadem, Ceila Fernández.