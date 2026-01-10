Galbán pone a correr a más de 50.000 asturianos

"Asturias es muy especial y el ejemplo es ver el salón del Ayuntamiento de Avilés lleno de personalidades", aseguró ayer Lennart Koch, presidente de la asociación Galbán. La entidad escogió la villa del Adelantado para presentar la octava edición de la marcha solidaria "Corre con Galbán". Todo el dinero recaudado con la prueba se destinará para la investigación contra el cáncer infantil.

La carrera se celebrará, de manera simultánea, el próximo 22 de febrero en los 78 concejos y el objetivo es superar, por primera vez, los cincuenta mil participantes. "El año pasado tuvimos un gran éxito, recaudamos 200.000 euros para la investigación contra el cáncer infantil. Este año queremos superarnos", afirmó Koch. Las inscripciones para la carrera, de carácter lúdico y no competitivo, están ya abiertas y cuestan seis euros. Además, se habilitará un dorsal 0, para aquellos que quieran colaborar con un donativo pero no puedan participar.

Mariví Monteserín, anfitriona de la presentación, recordó que "esta es una causa que nos puede afectar a todos, por lo que es importante que nos sensibilicemos". Además, tuvo unas palabras de cariño hacia Carlos de la Torre, uno de los fundadores de Galbán en Avilés. En el acto, además de la regidora local , también estuvieron Alberto Tirador (Illas), Jorge Suárez (Gozón), Carlos Valle (Cudillero), Eva María Pérez (Llanera), Celestino Novo (Muros de Nalón), David Álvarez (Pravia), José Manuel Lozano (Soto del Barco) y María Díaz (Yernes y Tameza).

Del mundo empresarial acudieron: Philippe Meyran, CEO de Arcelor Mittal; Fernando Fombona, presidente de Cofas; Belarmino Feito, presidente de Asturfeito; Alfonso Cruz, gerente de Omoda-Grupo Resnova; José Carlos Rodríguez, responsable en Asturias de Agua de Cuevas; Ana Vargas, propietaria de la clínica dental Bousoño Vargas; el director comercial de CaixaBank en Asturias y Cantabria, Emilio Cuadrado; y Javier Vázquez, por TotalEnergies.

"Es una satisfacción estar aquí, es totalmente diferente a otras pruebas que patrocinamos", aseguró BelarminoFeito, quien recordó que su empresa fue la primera en apoyar la Marcha Galbán e invitó a todo el mundo a participar. Cuadrado, por su parte, aseguró que para la Caixa "es un orgullo formar parte de este movimiento". "Galbán es un símbolo de lucha y compromiso compartido, estamos convencidos de que la solidaridad transforma las cosas", sentenció.