Movilización contra una polémica instalación: suman mil firmas contra la planta de residuos de Soto del Barco

Los vecinos de Soto del Barco han registrado más de un millar de alegaciones contra el proyecto de instalación de una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) y trituración de madera en la antigua cantera de La Florida. "Se trata de una cifra sin precedentes en el concejo y que refleja un rechazo social amplio, transversal y mayoritario", señalan desde la plataforma contra la instalación.

Los vecinos presentaron en diciembre dos escritos, ante el Ayuntamiento de Soto del Barco y ante el Principado, para conocer el número de objeciones presentadas al plan ambiental de ese proyecto.

"Aunque se está a la espera de los datos oficiales definitivos, las estimaciones sitúan el volumen de alegaciones por encima del millar y están presentadas por vecinos a título individual, asociaciones, colectivos sociales y personas directamente afectadas por el proyecto", señalaron no sin antes detallar que el Ayuntamiento ha anunciado la elaboración de informes técnicos y ambientales especializados para analizar el plan de la planta de residuos "con el máximo rigor y transparencia".

Los vecinos tildan de "ejemplar" la respuesta ciudadana para expresar "la voluntad mayoritaria del concejo". De todas maneras, los vecinos no bajarán la guardia en sus reivindicaciones y seguirán "atentos" a la evolución del expediente que rodea esa planta de tratamiento de residuos y anuncian que agotarán todas las vías "legales y administrativas necesarias hasta que el proyecto quede definitivamente descartado".

Un proyecto con un gran rechazo

Una firma ha presentado un proyecto de instalación de una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición y trituración de madera en La Florida y se ha encontrado con un amplio rechazo de los vecinos de este núcleo de Soto del Barco.