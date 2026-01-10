Los planes para la reapertura del empresario gallego que se pondrá al frente de la Sidrería Yumay en Avilés

El restaurante sidrería Yumay reabrirá próximamente con nuevo propietario y manteniendo su esencia tradicional

Tras su cierre el pasado 31 de diciembre debido a la jubilación de sus anteriores propietarios, Justo García y Lola Sánchez, el restaurante sidrería Yumay anunciaba este viernes la llegada de un nuevo propietario. Se trata del empresario gallego José Fernández Suárez, quien cuenta con una amplia experiencia en el sector y gestiona diversos negocios hosteleros en Galicia.

José Fernández ha confirmado su intención de mantener una línea continuista en lo referente a la propuesta gastronómica del establecimiento, apostando firmemente por "la cocina tradicional y regional" que ha caracterizado históricamente al Yumay.

Asimismo, la cofradía Gastrónomos del Yumay continuará desarrollando su actividad habitual en las instalaciones del restaurante de Villalegre, preservando así una de sus señas de identidad más destacadas.

La fecha oficial de reapertura del restaurante sidrería Yumay se espera para finales de este mes de enero o, como máximo, a principios de febrero.

Jose Fernández Suárez, ribadense de 45 años, se embarcó en el mundo de la hostelería en el 2002 con su primer negocio, la cervecería San Roque de Ribadeo. De allí se desplazó a Navia, en el occidente asturiano, donde a lo largo de los años regentó varios locales, la cervecería Zarzamora, el pub La Ciudad y el café El Equs. Hace cuatro años regresó a Ribadeo. "Yo sigo apostando por Ribadeo. Veo que tiene movimiento. En verano, muchísimo, y en temporada para mi tipo de negocio se mantiene la actividad", anunciaba entonces Fernández. Lo hizo cogiendo el traspaso del restaurante La Flor, en la calle San Roque, rebautizado con el nombre de La Flor de Jose. Al verano siguiente se le planteó otro negocio: el traspaso de El Colonial, a unos metros de La Flor de Jose, en la plazoleta de San Roque, con una de las mejores terrazas de Ribadeo. A finales de 2023 llegaba su tercer negocio, el bar restaurante El Rincón del Gordo, en la avenida de Galicia, del que también cogió el traspaso. Y el pasado octubre reabría el bar-cafetería La Bugalla, otro popular negocio del que Fernández cogió el traspaso.

Objetivos próximos

Su objetivo para el Yumay de Avilés es no realizar una gran intervención en el local, habida cuenta de que estuvo en activo hasta hace pocos días y con el ánimo de abrir cuanto antes. Algo menos de 3 millones de euros es el precio que ha pagado el empresario gallego para tomar las riendas del negocio de Villalegre.

El grupo hostelero de Fernández es, además, uno de los que más factura en la mariña lucense , con una facturación anual de unos dos millones de euros, y es, al mismo tiempo, una de las principales empresas de Ribadeo en cuanto a creación de empleo, con 25 trabajadores en temporada baja.