Las primeras piezas de la nueva explanada del Puerto de Avilés cruzan el Atlántico para una plataforma flotante

Las primeras piezas que albergó la nueva explanada del Puerto de Avilés cruzarán el océano Atlántico en los próximos días. Se trata de piezas de transición fabricadas por la compañía Idesa y que formarán parte de una plataforma flotante en el mar Caribe para el almacenamiento y producción de gas y/o petróleo. El destino inicial de esas piezas de Idesa será el puerto de Chaguaramas, situado en el norte de Trinidad y Tobago, antes de ser trasladadas a Guyana, un país fronterizo con Venezuela.

"Es un día de los que se disfruta viniendo a trabajar. Fueron las primeras piezas que acopiamos en la nueva explanada de relleno y eso le da mucho sentido a las obras que vamos haciendo en el puerto, porque comprobamos que es empezar a hacer una obra, acabarla y ya están los clientes ocupándola. Idesa, en esta misma explanada, ya ha solicitado la ampliación de la superficie que ocupa con 3.000 metros cuadrados adicionales. Así que seguimos viendo que hay planes muy prometedores en Avilés", señaló Manuel Echeverría, responsable de Operaciones y Desarrollo de la Autoridad Portuaria de Avilés.

El barco que a media mañana de ayer ya tenía cargadas cinco ‘piles’.

Idesa inició ayer el embarque de las primeras catorce piezas, catorce ‘piles’, que fueron fabricadas en su planta del polígono de la ría, en Avilés. Cada uno de esos ‘piles’ tiene unas dimensiones de 29 metros de largo, unos ocho metros y medio de diámetro y 190 toneladas. En total, las veinte piezas que forman parte del proyecto (las seis restantes serán embarcadas antes de final de mes) pesan 2.638 toneladas. La travesía de estas colosales estructuras se realizará desde Avilés al puerto situado en el norte de Trinidad y Tobago a bordo del buque Poolgracht de la naviera Biglift Shipping y consignado por Ership Alvargonzález.

Según detalló Eduardo Rodríguez, jefe del área de logística de Idesa, este tipo de piezas de gran tamaño se ancla al lecho marino para la sujeción de plataformas flotantes que se utilizan para la producción y suministro de gas o petróleo. A media mañana de ayer ya se habían cargado cinco de esas catorce estructuras. Idesa confía en que el tiempo permita completar la carga lo antes posible, sin embargo, los planes de la firma avilesina le permitirían finalizar el embarque entre el fin de semana o a principios de la próxima, según detalló González, que estuvo acompañado ayer en el Puerto por Manuel Echeverría además de por Sara Vega, responsable de Operaciones de Alvargonzález en representación de la consignataria de la embarcación, Juan Carlos Díaz, Enrique Canal y Pablo Ordóñez miembros del equipo de logística de Idesa.

Refuerzo de las tareas de fabricación y embarque

Según detallaron desde la Autoridad Portuaria, dos de estas piezas que viajarán miles de kilómetros por el Atlántico fueron las que estrenaron la nueva explanada logística del puerto avilesino, que une los muelles de Valliniello y Arcelor Mittal. Este espacio, continuaron desde la Autoridad Portuaria, es una actuación estratégica para la expansión del puerto avilesino y para reforzar su papel como referente en la fabricación y embarque de piezas eólicas y de carga de proyectos. Actualmente, además de por Idesa, esta explanada está siendo utilizada por Asturfeito.

Esas dos y otras doce más formarán parte de la primera travesía por el Atlántico y, según detalló, el responsable de logística de Idesa, ese tipo de piles forman parte de la línea de trabajo habitual de la compañía avilesina. "Estas piezas son un producto que fabricamos en Idesa desde hace muchos años para diferentes proyectos, estos piles en concreto no tienen ninguna característica especial", destacó Rodríguez mientras la lluvia y el viento se hacían fuertes en el muelle de Valliniello y provocaron que, al menos, durante un tiempo, la operación de embarque estuviera parada a la espera de que amainara el tiempo.

Según explicó Rodríguez, una vez que las estructuras avilesinas lleguen a Trinidad y Tobago, se unirá al resto de mercancía llegada desde diferentes puntos de Europa "donde está comprando el cliente" para su posterior traslado a Guyana, que es el lugar donde se desarrolla el proyecto que empleará los piles fabricados en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) por Idesa. Los seis piles restantes que permitirán completar la operación están depositados en la nueva explanada del Puerto.

Inicio de año "muy fuerte"

Por su parte, Manuel Echeverría que es el responsable de Operaciones y Desarrollo de la Autoridad Portuaria de Avilés, manifestó que la actividad en los muelles locales ha comenzado con buen pie, "muy fuerte", desde que arrancó el nuevo año. El impulso de las cargas y descargas en el estuario avilesino en los escasos días de 2026 ha llenado de actividad tanto la margen izquierda como la derecha de la ría.

"La semana que viene, llega con curvas, tenemos un montón de barcos y ya los estamos disponiendo desde por la mañana", señaló Echeverría, que se refirió, entre otros, a una importantes operaciones vinculadas con el transporte de carbón así como de desbastes.