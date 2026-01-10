Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soto recibe 20.000 euros para desarrollar la Agenda 2030

El plan incluye actividades en bibliotecas, promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y talleres intergeneracionales

I. G.

Soto del Barco

El Gobierno de Asturias apoya con 20.000 euros un proyecto del Ayuntamiento de Soto del Barco dirigido a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanzar en la aplicación de la Agenda 2030 en el concejo. La iniciativa se denomina Soto con los ODS. La propuesta se estructura en tres ejes temáticos: Medioambiente y biodiversidad, Cohesión social, educación y cultura y Formación y capacitación institucional.

El primer eje está centrado en la concienciación, protección de los ecosistemas locales y mejora del entorno urbano y natural. El segundo bloque apela a la participación ciudadana y la inclusión, entre otros, mientras que el tercero está dirigido a técnicos y políticos municipales para reforzar el conocimiento sobre la Agenda 2030 y los ODS, entre otros.

El plan incluye programas como "Bibliotecas por los ODS" y la "Escuela de Ciudadanía 2030", además de actividades intergeneracionales y culturales, una campaña municipal de divulgación y encuentros de participación ciudadana destinados a recoger propuestas y percepciones de la población sobre la Agenda 2030.

Soto recibe 20.000 euros para desarrollar la Agenda 2030

Movilización contra una polémica instalación: suman mil firmas contra la planta de residuos de Soto del Barco

Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares

Avilés tiene un nuevo millonario: un único acertante se lleva un premio de un millón de euros en el sorteo de Euromillones

