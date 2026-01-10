Soto recibe 20.000 euros para desarrollar la Agenda 2030

El Gobierno de Asturias apoya con 20.000 euros un proyecto del Ayuntamiento de Soto del Barco dirigido a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanzar en la aplicación de la Agenda 2030 en el concejo. La iniciativa se denomina Soto con los ODS. La propuesta se estructura en tres ejes temáticos: Medioambiente y biodiversidad, Cohesión social, educación y cultura y Formación y capacitación institucional.

El primer eje está centrado en la concienciación, protección de los ecosistemas locales y mejora del entorno urbano y natural. El segundo bloque apela a la participación ciudadana y la inclusión, entre otros, mientras que el tercero está dirigido a técnicos y políticos municipales para reforzar el conocimiento sobre la Agenda 2030 y los ODS, entre otros.

El plan incluye programas como "Bibliotecas por los ODS" y la "Escuela de Ciudadanía 2030", además de actividades intergeneracionales y culturales, una campaña municipal de divulgación y encuentros de participación ciudadana destinados a recoger propuestas y percepciones de la población sobre la Agenda 2030.