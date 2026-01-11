Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías: "Limitan el abadejo a cinco kilos por barco y día; si pescamos uno, ¿lo traemos con la cabeza quitada? Pesan unos 7 kilos"

Adolfo García Méndez es desde 2019 –revalidó el cargo en 2023– presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Asturias. En la siguiente entrevista analiza el presente y futuro también de un sector que, en Asturias, se enfrenta a importantes recortes de cupos impuestos hace apenas unas semanas por la Unión Europea. Afectan a especies de alto valor comercial como el abadejo o la xarda (caballa).

-¿Qué espera el sector pesquero para este 2026?

-Esperaríamos tener capturas abundantes, pero estamos a principios de año y la planificación está siendo muy complicada. Hay escasez de pesquerías destacables para la flota asturiana y estamos a la espera de más reuniones con la Secretaría General de Pesca para ver cómo se puede organizar el año.

-¿Cuáles son ahora mismo las principales preocupaciones del sector?

- El abadejo es una de las mayores preocupaciones. Actualmente solo se pueden pescar cinco kilos diarios en artes menores y diez en palangre de fondo. Eso supone, en la práctica, una pesquería cerrada. Hay ejemplares de seis o siete kilos de media y si se captura uno, ¿hay que traerlo con la cabeza cortada?.

Esta es una pesquería clave para Asturias y está cerrada por un cierre técnico que además se prolongará durante dos años, este y el próximo.

-¿La situación es similar en otras especies como la merluza o la bacaladilla?

-La merluza se mantiene como estaba, con una cuota suficiente para nuestra flota. En el caso de la bacaladilla hay una reducción de más del 40 por ciento que va a dificultar la planificación anual de los arrastreros que andan a la pareja, que son de Avilés.

-¿Y qué pasa con la xarda (caballa)?

-En cuanto a la caballa, no entendemos que la Comisión Europea haya aceptado una rebaja del 70% para la Unión Europa mientras que a países no comunitarios como Noruega, Islandia o las Islas Feroe se les aplica solo un 46%. Es un agravio comparativo inaceptable. Tenemos pendiente una reunión para ver qué se hace. Entendemos que hay que tomar medidas drásticas con aranceles, multas... Pero no podemos consentir que esto se lleve a cabo.

-¿Qué respuesta esperan de las administraciones ante esta situación?

- Desde la Federación Asturiana nos gustaría que la administración autonómica alzara más la voz. Hemos leído declaraciones del consejero de Medio Rural y Política Agraria (Marcelino Marcos) sobre la anchoa o el atún rojo que dan a entender que se soluciona el problema, pero eso está muy lejos de la realidad. En Asturias solo hay dos barcos dedicados a la anchoa y el atún rojo sería pesca accesoria, no dirigida, y ni siquiera sabemos aún cómo se va a regular. Eso no amortigua las pérdidas por las rebajas de cuotas de abadejo o caballa.

-En otras comunidades, País Vasco, por ejemplo, ya se han planteado medidas para paliar el golpe que puede suponer la reducción de la cuota de caballa...

-Aquí no sabemos nada y creemos que es el consejero, Marcelino Marcos, quien debería dar un paso al frente.

-En dos décadas Asturias ha pasado de más de 400 barcos a poco más de 250. ¿A qué se debe esta caída?

-En primer lugar, a la brutal burocracia a la que está sometido el sector. En segundo lugar, a la reducción de cuotas y a una mala gestión pesquera que ha reducido mucho el porcentaje de rentabilidad de los barcos. No hay relevo generacional y no lo habrá mientras se siga hablando de él sin facilitarlo. Con censos injustificados y más trabas burocráticas, el sector no es atractivo para ningún joven que quiera ganarse un sueldo digno.

-El nuevo reglamento de control ha generado un gran malestar. ¿Por qué?

-Porque es inviable para nuestra flota. Un barco tiene que avisar con dos horas y media de antelación antes de entrar a puerto con la captura ya anotada, cuando muchos están a solo 20 minutos del puerto. Esto genera un enorme malestar y solo se entendería bien viendo cómo trabaja realmente la flota de pequeña escala.

-A menudo se acusa al sector de sobreexplotar los caladeros. ¿Es justa esa imagen?

-No lo es. Cuando la anchoa colapsó, se cerró durante cinco años y el sector se apretó el cinturón, lo aceptó. Lo mismo ocurrió con otras especies cuando los stocks no estaban en buen estado: besugo, alfonsinos.... Además trabajamos bajo el rendimiento máximo sostenible que marcan los estudios científicos. A veces hay discrepancias, pero el sector siempre ha apostado por conservar los ecosistemas marinos, los fondos y las poblaciones de peces. Nosotros queremos vivir hoy y mañana de la mar.

-¿La caída del consumo de pescado es otro motivo de preocupación?

-Siempre preocupa, pero el 80% del pescado que se consume en España es importado. Nuestro pescado tiene un valor añadido: es artesanal y sostenible. Por ahora no notamos tanto la bajada del consumo porque hay consumidores que buscan precisamente ese producto.

-¿Cómo ve el futuro de la pesca a medio y largo plazo?

-Si el sector consigue aguantar, puede tener futuro. Pero los gobiernos y la Comisión Europea deben reconocer que la gestión actual no funciona y revertir la situación. Si no se hace, el sector desaparecerá porque no habrá ningún valiente que quiera incorporarse a él.