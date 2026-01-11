Año nuevo, vida nueva, cinco avilesinas escenifican un salto vital con el nuevo año (y todas afrontan con optimismo el cambio de vida laboral o estudios)

El habitual arranque de año con nuevos objetivos y propósitos para comenzar con buen pie, bien porque se inicia una nueva etapa en la vida o porque no se había dado la oportunidad de conseguirlo antes también alcanza a los avilesinos en este inicio de 2026. Hay quienes mantienen la esperanza de seguir avanzando con aquellos propósitos con los que empezaron en el año que se deja atrás. Es el caso Ana María Iglesias, que tenía en mente abrir su negocio de peluquería canina desde hace tiempo: "Trabajo en este sector desde hace tiempo, pero ha sido mi hijo quien me ha motivado abrir mi propio negocio", comentó.

"Desde que abrimos hace tres semanas, vamos a seis perros al día, lo que está muy bien", pero su verdadera meta es que "la gente me conozca, que los perros estén cómodos aquí". Y aunque le dé mucho miedo "tal cual están las cosas, tengo la esperanza de que las cosas sigan yendo bien" este 2026, apunta.

Las avilesinas enfocan con optimismo el cambio de vida laboral o estudios

Nadaya Piñera y Carlota Fernández, que acaban de iniciar los estudios de Recursos Humanos y Medicina, aunque suman ya varios meses del curso, este enero se enfrentan a su primera prueba de fuego en la Universidad, los exámenes: "Me está costando mucho, porque la organización no se me da muy bien", reconoció Fernández. El salto académico supone un cambio bastante grande en la rutina: "Lo de estudiar muy a menudo la verdad que no es lo mío", contó Piñera. Por eso, su propósito de año nuevo es "llevar las cosas al día", afirmó. Fernández señaló, por su parte, que su objetivo es "aprender a organizarme y no solo con los estudios, sino con todos los aspectos de mi vida en general".

Las avilesinas enfocan con optimismo el cambio de vida laboral o estudios

Pasar de ser estudiante a trabajadora es otro salto importante. Marta Iglesias estudia el máster en Comunicación Política y Empresarial en Madrid. "Empecé mis prácticas en diciembre y no tenía muchas expectativas, pero ahora estoy súper contenta y con ganas de seguir aprendiendo y probar de todo". Ha iniciado el año trabajando en un lugar nuevo y ahora espera que en 2026 "pueda acabar el máster con la mejor nota posible. Después, no me cierro a trabajar en nada en concreto", explicó. Agregó que con todos los "frentes abiertos" que tiene su principal propósito es seguir trabajando "bien".

Las avilesinas enfocan con optimismo el cambio de vida laboral o estudios

En la misma línea se encuentra Laura Cordero, quien este ejercicio comienza sus primeras prácticas de la carrera de Ingeniería Informática: "Me hace ilusión poder demostrar lo que he aprendido en mis años de Universidad y que ese conocimiento puede ayudar a los demás", Cordero. Su deseo para este año es "poder adaptarme bien al ámbito laboral, pues nunca he trabajado y saldré por primera vez del ambiente laboral dejando atrás al estudiantil al que estoy acostumbrada", concluyó diciendo. n